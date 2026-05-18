18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
470.17
547.47
6.42
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2026 LADA.KZ
18.05.2026, 15:06

Сел на императорский трон и спрятал нож в обуви: почему в Эрмитаже заговорили о провокации

Новости Мира 0 418

В Эрмитаже задержали посетителя, который нарушил правила поведения в музее и сел на Большой императорский трон. Инцидент произошёл в Георгиевском зале и потребовал вмешательства охраны и Росгвардии, сообщает Lada.kz со ссылкой на РИА Новости.

© Кадр видео из соцсетей
© Кадр видео из соцсетей

В Государственном Эрмитаже произошёл инцидент с посетителем, который сел на императорский трон и был задержан. В музее заявили о «вооружённой провокации».

Инцидент в Георгиевском зале

В Санкт-Петербурге в Георгиевском зале Государственный Эрмитаж произошёл резонансный инцидент с участием посетителя, который во время бесплатного дня посещения пересёк ограждение и сел на Большой императорский трон.

По данным Росгвардии, мужчина проигнорировал замечание сотрудников музея и повёл себя агрессивно. После вызова наряда Росгвардия он попытался оказать сопротивление при задержании, однако был оперативно нейтрализован и выведен из зала.

Позиция музея: «вооружённая провокация»

В самом Эрмитаже инцидент охарактеризовали как вооружённую провокацию, подчеркнув, что происшествие произошло накануне Международного дня музеев и в период бесплатного посещения, когда поток гостей традиционно увеличивается.

По информации пресс-службы, нарушитель не только сел на экспонат, но и вёл себя вызывающе, зачитывая некий текст. Его содержание в музее не раскрывают.

Оружие, спрятанное в обуви

Отдельное внимание вызвал факт обнаружения у задержанного предмета, который силовики квалифицировали как небольшой нож-танто — оружие в стиле короткого самурайского клинка.

По данным музея, нож был спрятан в обуви. Этот факт и стал причиной более жёсткой оценки произошедшего со стороны администрации, которая настаивает на признаках заранее подготовленного нарушения порядка.

Эвакуация посетителей и проверка экспонатов

После инцидента сотрудники музея вывели посетителей из Георгиевского зала в соответствии с протоколами безопасности. Никто из гостей и работников не пострадал.

Экспонаты, включая тронное кресло и прилегающую скамью, были осмотрены визуально сразу после происшествия. Более детальную проверку состояния предметов искусства проведут реставраторы и специалисты музея.

Что дальше

Задержанный был доставлен в 78-й отдел полиции. Обстоятельства его действий и возможные мотивы устанавливаются.

2
0
0
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

В Казахстане вводят полный запрет на вождение автомобиля для тысяч граждан: причиныНовости Казахстана
06.05.2026, 14:55 0
Россия зафиксировала рекордный поток из Казахстана: почему наши граждане стали ездить к соседям чаще всехНовости Казахстана
08.05.2026, 06:45 0
Kaspi.kz запустил новую функцию для оплаты коммунальных услугНовости Казахстана
22.04.2026, 16:12 0
С 1 мая тенге получит «соседа»: Казахстан официально вводит правила для новой формы активовНовости Казахстана
30.04.2026, 18:49 0
В Казахстане сделали предупреждение для всех владельцев ЭЦПНовости Казахстана
15.05.2026, 18:04 0

Последние комментарии

< >
В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь