Сел на императорский трон и спрятал нож в обуви: почему в Эрмитаже заговорили о провокации

В Эрмитаже задержали посетителя, который нарушил правила поведения в музее и сел на Большой императорский трон. Инцидент произошёл в Георгиевском зале и потребовал вмешательства охраны и Росгвардии, сообщает Lada.kz со ссылкой на РИА Новости.

© Кадр видео из соцсетей

В Государственном Эрмитаже произошёл инцидент с посетителем, который сел на императорский трон и был задержан. В музее заявили о «вооружённой провокации».

Инцидент в Георгиевском зале

В Санкт-Петербурге в Георгиевском зале Государственный Эрмитаж произошёл резонансный инцидент с участием посетителя, который во время бесплатного дня посещения пересёк ограждение и сел на Большой императорский трон.

По данным Росгвардии, мужчина проигнорировал замечание сотрудников музея и повёл себя агрессивно. После вызова наряда Росгвардия он попытался оказать сопротивление при задержании, однако был оперативно нейтрализован и выведен из зала.

Позиция музея: «вооружённая провокация»

В самом Эрмитаже инцидент охарактеризовали как вооружённую провокацию, подчеркнув, что происшествие произошло накануне Международного дня музеев и в период бесплатного посещения, когда поток гостей традиционно увеличивается.

По информации пресс-службы, нарушитель не только сел на экспонат, но и вёл себя вызывающе, зачитывая некий текст. Его содержание в музее не раскрывают.

Оружие, спрятанное в обуви

Отдельное внимание вызвал факт обнаружения у задержанного предмета, который силовики квалифицировали как небольшой нож-танто — оружие в стиле короткого самурайского клинка.

По данным музея, нож был спрятан в обуви. Этот факт и стал причиной более жёсткой оценки произошедшего со стороны администрации, которая настаивает на признаках заранее подготовленного нарушения порядка.

Эвакуация посетителей и проверка экспонатов

После инцидента сотрудники музея вывели посетителей из Георгиевского зала в соответствии с протоколами безопасности. Никто из гостей и работников не пострадал.

Экспонаты, включая тронное кресло и прилегающую скамью, были осмотрены визуально сразу после происшествия. Более детальную проверку состояния предметов искусства проведут реставраторы и специалисты музея.

Что дальше

Задержанный был доставлен в 78-й отдел полиции. Обстоятельства его действий и возможные мотивы устанавливаются.