Сирень в доме — ошибка, которую совершают многие: чем это грозит

Специалист по растениям объяснила, почему популярный весенний букет сирени может негативно влиять на самочувствие и не подходит для закрытых помещений, сообщает Lada.kz со ссылкой на РИА Новости.

Весенняя красота, которая может обернуться проблемами

Сирень традиционно считается одним из главных символов весны. Её пышные соцветия и насыщенный аромат часто становятся украшением квартир в мае. Однако специалисты предупреждают: несмотря на внешнюю привлекательность, это растение не так безобидно, как кажется.

По словам директора ботанического сада Нижегородского государственного университета Татьяны Хрыновой, сирень может оказывать заметное воздействие на организм человека, особенно при длительном нахождении в закрытом помещении.

Сильный аромат и влияние на самочувствие

Одним из основных факторов риска считается интенсивный запах растения. В небольших помещениях аромат сирени может становиться слишком концентрированным, что способно спровоцировать головную боль, ощущение тяжести и ухудшение общего самочувствия.

Эксперт отмечает, что особенно нежелательно ставить большие букеты в спальнях или комнатах с плохой вентиляцией. В таких условиях человек может столкнуться с нарушением сна, учащённым сердцебиением и ощущением разбитости по утрам.

Химический состав растения и возможные реакции организма

Опасения специалистов связаны не только с ароматом. В листьях и соцветиях сирени содержится сирингин — соединение, относящееся к сердечным гликозидам.

По словам эксперта, в отдельных случаях такие вещества могут провоцировать нежелательные реакции организма, включая нарушения сердечного ритма, бессонницу и другие симптомы при длительном воздействии в закрытом пространстве. Особенно это актуально при нахождении большого букета в небольшой плохо проветриваемой комнате.

Цвет не влияет на токсичность: популярный миф

Среди распространённых заблуждений — мнение, что белая сирень якобы безопаснее из-за более слабого аромата. Однако специалисты подчёркивают, что это не соответствует действительности.

Независимо от оттенка лепестков, химический состав растения остаётся одинаковым. Поэтому потенциальное воздействие на организм не зависит от цвета соцветий, а связано с самим видом растения.

Не только сирень: опасность некоторых весенних растений

Отдельно эксперты напоминают, что осторожность стоит соблюдать и с другими популярными весенними цветами. В частности, ландыш содержит сильнодействующие сердечные гликозиды, которые могут быть опасны при попадании внутрь организма.

Даже вода, в которой стояли такие цветы, может содержать токсичные вещества. Специалисты рекомендуют не оставлять подобные букеты в местах, доступных детям и домашним животным.

Несмотря на внешнюю привлекательность, сирень и некоторые другие весенние растения требуют осторожного обращения в домашних условиях. Вентиляция помещения и умеренность в использовании букетов помогают снизить возможные риски для самочувствия.