Названы самые опасные продукты шведского стола

В жарких странах привычный шведский стол в отелях может представлять скрытую опасность для туристов. Врачи предупреждают: некоторые продукты способны быстро портиться и становиться источником инфекций и паразитов, сообщает Lada.kz со ссылкой на hibiny.
Несмотря на удобство и разнообразие, система «шведского стола» в тропических странах нередко связана с рисками для здоровья.
Главная проблема — высокая температура воздуха и недостаточный контроль за хранением блюд. В таких условиях продукты могут портиться буквально в течение часа, при этом внешне и даже по запаху это не всегда заметно.
По словам специалистов, в ряде отелей не всегда соблюдаются строгие санитарные нормы и требования к охлаждению готовых блюд, что увеличивает риск пищевых отравлений.
Медики рекомендуют с осторожностью относиться к продуктам, которые не проходят полноценную термическую обработку или быстро портятся.
Наибольшую опасность представляют плохо промытые овощи и зелень. На их поверхности могут сохраняться паразиты и бактерии, особенно в странах с жарким климатом.
Нарезанные салаты, выставленные на открытых подносах, быстро теряют свежесть и могут стать источником кишечных инфекций.
Особую осторожность следует проявлять с морепродуктами, холодными мясными нарезками и блюдами, которые долго находятся без охлаждения.
Специалисты также советуют избегать продуктов, которые быстро теряют качество при высокой температуре:
Такая пища не только быстрее портится, но и хуже усваивается в условиях жары.
Медики советуют туристам в жарких странах придерживаться простых правил безопасности:
По словам врачей, при нарушении санитарных норм в отелях туристы могут столкнуться с различными инфекциями.
Среди возможных заболеваний:
Специалисты отмечают, что риск возрастает именно в условиях жаркого климата и массового питания.
Шведский стол в отелях тропических стран может быть удобным, но требует внимательного выбора блюд. Соблюдение простых правил питания помогает значительно снизить риск пищевых отравлений и инфекций во время отдыха.
