Названы самые опасные продукты шведского стола

В жарких странах привычный шведский стол в отелях может представлять скрытую опасность для туристов. Врачи предупреждают: некоторые продукты способны быстро портиться и становиться источником инфекций и паразитов, сообщает Lada.kz со ссылкой на hibiny.

Почему шведский стол может быть опасен

Несмотря на удобство и разнообразие, система «шведского стола» в тропических странах нередко связана с рисками для здоровья.

Главная проблема — высокая температура воздуха и недостаточный контроль за хранением блюд. В таких условиях продукты могут портиться буквально в течение часа, при этом внешне и даже по запаху это не всегда заметно.

По словам специалистов, в ряде отелей не всегда соблюдаются строгие санитарные нормы и требования к охлаждению готовых блюд, что увеличивает риск пищевых отравлений.

Какие продукты требуют особой осторожности

Медики рекомендуют с осторожностью относиться к продуктам, которые не проходят полноценную термическую обработку или быстро портятся.

Сырые овощи и зелень

Наибольшую опасность представляют плохо промытые овощи и зелень. На их поверхности могут сохраняться паразиты и бактерии, особенно в странах с жарким климатом.

Готовые салаты и нарезки

Нарезанные салаты, выставленные на открытых подносах, быстро теряют свежесть и могут стать источником кишечных инфекций.

Морепродукты и мясные блюда

Особую осторожность следует проявлять с морепродуктами, холодными мясными нарезками и блюдами, которые долго находятся без охлаждения.

Что лучше исключить из рациона на отдыхе

Специалисты также советуют избегать продуктов, которые быстро теряют качество при высокой температуре:

мягкие сыры

макаронные изделия

вареный рис

блюда с крахмалом

Такая пища не только быстрее портится, но и хуже усваивается в условиях жары.

Рекомендации врачей: как снизить риск

Медики советуют туристам в жарких странах придерживаться простых правил безопасности:

отдавать предпочтение только хорошо термически обработанным блюдам

избегать сырой пищи и соусов, долго стоящих на столе

по возможности самостоятельно мыть фрукты и овощи

выбирать блюда, которые подаются горячими

Какие инфекции могут быть опасны для туристов

По словам врачей, при нарушении санитарных норм в отелях туристы могут столкнуться с различными инфекциями.

Среди возможных заболеваний:

кишечные инфекции

дизентерия

сальмонеллез

брюшной тиф

паразитарные заражения

Специалисты отмечают, что риск возрастает именно в условиях жаркого климата и массового питания.

Шведский стол в отелях тропических стран может быть удобным, но требует внимательного выбора блюд. Соблюдение простых правил питания помогает значительно снизить риск пищевых отравлений и инфекций во время отдыха.