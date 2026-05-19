Пляжи и базы
19.05.2026, 15:17

Названы самые опасные продукты шведского стола

Новости Мира

В жарких странах привычный шведский стол в отелях может представлять скрытую опасность для туристов. Врачи предупреждают: некоторые продукты способны быстро портиться и становиться источником инфекций и паразитов, сообщает Lada.kz со ссылкой на hibiny.

Фото: кадр YouTube

Почему шведский стол может быть опасен

Несмотря на удобство и разнообразие, система «шведского стола» в тропических странах нередко связана с рисками для здоровья.

Главная проблема — высокая температура воздуха и недостаточный контроль за хранением блюд. В таких условиях продукты могут портиться буквально в течение часа, при этом внешне и даже по запаху это не всегда заметно.

По словам специалистов, в ряде отелей не всегда соблюдаются строгие санитарные нормы и требования к охлаждению готовых блюд, что увеличивает риск пищевых отравлений.

Какие продукты требуют особой осторожности

Медики рекомендуют с осторожностью относиться к продуктам, которые не проходят полноценную термическую обработку или быстро портятся.

Сырые овощи и зелень

Наибольшую опасность представляют плохо промытые овощи и зелень. На их поверхности могут сохраняться паразиты и бактерии, особенно в странах с жарким климатом.

Готовые салаты и нарезки

Нарезанные салаты, выставленные на открытых подносах, быстро теряют свежесть и могут стать источником кишечных инфекций.

Морепродукты и мясные блюда

Особую осторожность следует проявлять с морепродуктами, холодными мясными нарезками и блюдами, которые долго находятся без охлаждения.

Что лучше исключить из рациона на отдыхе

Специалисты также советуют избегать продуктов, которые быстро теряют качество при высокой температуре:

  • мягкие сыры
  • макаронные изделия
  • вареный рис
  • блюда с крахмалом

Такая пища не только быстрее портится, но и хуже усваивается в условиях жары.

Рекомендации врачей: как снизить риск

Медики советуют туристам в жарких странах придерживаться простых правил безопасности:

  • отдавать предпочтение только хорошо термически обработанным блюдам
  • избегать сырой пищи и соусов, долго стоящих на столе
  • по возможности самостоятельно мыть фрукты и овощи
  • выбирать блюда, которые подаются горячими

Какие инфекции могут быть опасны для туристов

По словам врачей, при нарушении санитарных норм в отелях туристы могут столкнуться с различными инфекциями.

Среди возможных заболеваний:

  • кишечные инфекции
  • дизентерия
  • сальмонеллез
  • брюшной тиф
  • паразитарные заражения

Специалисты отмечают, что риск возрастает именно в условиях жаркого климата и массового питания.

Шведский стол в отелях тропических стран может быть удобным, но требует внимательного выбора блюд. Соблюдение простых правил питания помогает значительно снизить риск пищевых отравлений и инфекций во время отдыха.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Последние комментарии

В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь