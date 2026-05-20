Китайцы научили автомобили ездить на трёх колёсах — и обходиться без домкрата (видео)

Китайские автопроизводители начали оснащать премиальные внедорожники и кроссоверы активной подвеской, которая позволяет поднимать колесо и продолжать движение даже при его повреждении — без использования домкрата и инструментов, сообщает Lada.kz со ссылкой на belnovosti.

Новая технология активной подвески

В 2026 году компании BYD, Aito и Li Auto начали внедрение систем активной подвески в свои флагманские модели. Технология позволяет автомобилю поднимать отдельное колесо, фактически освобождая владельца от необходимости использовать домкрат при замене шины.

Исторически первопроходцем в этом направлении стала компания BYD, впервые реализовавшая возможность движения автомобиля на трёх колёсах при повреждении одного из них.

Со временем функция ускоренной замены колес стала активно распространяться среди китайских производителей гибридов и электромобилей.

Какие автомобили получили систему

Технология в первую очередь применяется в крупных кроссоверах и внедорожниках, где высок риск повреждения шин из-за массы и условий эксплуатации.

Среди моделей, получивших такие решения:

BYD Denza B8 (также известный как Fang Cheng Bao и Leopard)

Aito M9, разработанный при участии Huawei

Li Auto L9 нового поколения

Спорткар BYD Yangwang U7

Как работает система

Разные производители используют различные технические решения.

BYD — гидравлическая система

В BYD Denza B8 применяется подвеска DiSus-P Ultra. Она способна создавать подъемную силу до девяти тонн, что позволяет:

поднять одно колесо примерно за одну минуту

заменить колесо без инструментов за около двух минут

продолжать движение на трёх колёсах

Автомобиль при этом способен сохранять устойчивость и двигаться со скоростью до 15 км/ч.

Aito и Li Auto — интеллектуальная гидравлика

Модели Aito M9 и Li Auto L9 используют системы с интеллектуальным управлением подвеской. Они позволяют:

поджимать поврежденное колесо

стабилизировать автомобиль

продолжать движение на оставшихся трёх колёсах

BYD Yangwang U7 — электромагнитные актуаторы

В спортивной модели Yangwang U7 используется более продвинутая схема без гидравлической жидкости. Вместо этого применяются электромагнитные актуаторы, что повышает точность и отзывчивость системы.

Дополнительные возможности технологии

Помимо упрощения замены шин, активная подвеска выполняет и другие функции:

помогает автомобилю выбираться из песчаного или рыхлого грунта

повышает устойчивость на бездорожье

улучшает управляемость тяжёлых внедорожников

повышает «живучесть» автомобиля в экстремальных условиях

Почему это становится трендом

Массовое внедрение подобных решений отражает растущий спрос на технологичные премиальные электромобили и гибриды в Китае. Производители стремятся не только улучшить комфорт, но и добавить функции, которые повышают автономность автомобиля в реальных дорожных условиях.