Китайцы научили автомобили ездить на трёх колёсах — и обходиться без домкрата (видео)

Китайские автопроизводители начали оснащать премиальные внедорожники и кроссоверы активной подвеской, которая позволяет поднимать колесо и продолжать движение даже при его повреждении — без использования домкрата и инструментов, сообщает Lada.kz со ссылкой на belnovosti.
В 2026 году компании BYD, Aito и Li Auto начали внедрение систем активной подвески в свои флагманские модели. Технология позволяет автомобилю поднимать отдельное колесо, фактически освобождая владельца от необходимости использовать домкрат при замене шины.
Исторически первопроходцем в этом направлении стала компания BYD, впервые реализовавшая возможность движения автомобиля на трёх колёсах при повреждении одного из них.
Со временем функция ускоренной замены колес стала активно распространяться среди китайских производителей гибридов и электромобилей.
Технология в первую очередь применяется в крупных кроссоверах и внедорожниках, где высок риск повреждения шин из-за массы и условий эксплуатации.
Среди моделей, получивших такие решения:
Разные производители используют различные технические решения.
В BYD Denza B8 применяется подвеска DiSus-P Ultra. Она способна создавать подъемную силу до девяти тонн, что позволяет:
Автомобиль при этом способен сохранять устойчивость и двигаться со скоростью до 15 км/ч.
Модели Aito M9 и Li Auto L9 используют системы с интеллектуальным управлением подвеской. Они позволяют:
В спортивной модели Yangwang U7 используется более продвинутая схема без гидравлической жидкости. Вместо этого применяются электромагнитные актуаторы, что повышает точность и отзывчивость системы.
Помимо упрощения замены шин, активная подвеска выполняет и другие функции:
Массовое внедрение подобных решений отражает растущий спрос на технологичные премиальные электромобили и гибриды в Китае. Производители стремятся не только улучшить комфорт, но и добавить функции, которые повышают автономность автомобиля в реальных дорожных условиях.
