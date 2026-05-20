18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
471.93
548.43
6.61
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2026 LADA.KZ
20.05.2026, 11:26

Три сценария развития кризиса: как пережить лето 2026 года

Новости Мира 0 357

Мировая экономика входит в зону жесточайшей турбулентности из-за перекрытия Ормузского пролива. Эксперты Международного валютного фонда (МВФ) ухудшили прогнозы на лето 2026 года и смоделировали три сценария развития событий — от умеренно тяжелого до абсолютного коллапса, сообщает Lada.kz со ссылкой на belnovosti.

© Simone Brandt/imageBROKER.com/Globallookpress
© Simone Brandt/imageBROKER.com/Globallookpress

Почему лето 2026 года станет аномально тяжелым

Наступающий летний сезон обещает стать самым непредсказуемым за последние 15 лет. Главным триггером глобальной нестабильности стала война с Ираном, начавшаяся 28 февраля 2026 года. Конфликт мгновенно разрушил относительное спокойствие на сырьевых рынках.

В эпицентре кризиса оказался Ормузский пролив — ключевая транспортная артерия планеты, через которую транспортируется около 20% всей мировой нефти. На данный момент транзит полностью заблокирован. Попытки Саудовской Аравии и Кувейта компенсировать дефицит за счет символического увеличения добычи на 188 тысяч баррелей в сутки не принесли ощутимых результатов. Рынок лихорадит, а аналитики МВФ вынуждены переходить от оптимистичных прогнозов к жесткому антикризисному моделированию.

Сценарий №1: Базовый (Для сильных духом)

Этот вариант экономисты фонда называют «оптимистичным», хотя для рядовых граждан он означает серьезное затягивание поясов. Данный сценарий реализуется в том случае, если дипломатические переговоры дадут плоды, и горячая фаза конфликта не расширится.

Чего ожидать в рамках базового прогноза:

  • Падение ВВП: Рост мировой экономики по итогам года замедлится до 3,1% (что на 0,2% ниже январских ожиданий).

  • Разгон инфляции: Глобальный рост цен уже ускорился до 4,4% (вместо прогнозируемых ранее 3,8%).

  • Цены на энергоносители: Стоимость барреля нефти застынет в коридоре 100–110 долларов.

Прогноз экспертов: Полноценной рецессии при таком раскладе не произойдет, однако планету накроет стагфляция — опасное сочетание экономического застоя и стремительного роста цен, при котором доходы населения будут обесцениваться быстрее, чем люди успеют их тратить.

Сценарий №2: Рисковый (Мрачная реальность)

Если затянувшийся конфликт вокруг Ормузского пролива продолжит толкать нефтяные котировки вверх, мировая экономика рискует повторить худшие страницы новейшей истории. За первые четыре дня противостояния нефть взлетела в цене почти на 40%, а газ — на рекордные 70%.

По данным авторитетного издания Financial Times, порядка 80 государств планеты уже были вынуждены пойти на крайние меры и ввести чрезвычайное положение в энергетической сфере. В ряде стран вводятся лимиты на продажу топлива, урезаются субсидии и принудительно ограничивается энергопотребление.

Последствия для населения:

  • Падение глобального ВВП до критической отметки в 2,5% (уровень жестких кризисов 2009 и 2020 годов).

  • Резкое и повсеместное подорожание автомобильного бензина и дизельного топлива.

  • Взлет стоимости авиабилетов и логистики.

  • Как прямое следствие — резкий скачок цен на продукты питания на полках магазинов.

Сценарий №3: Катастрофический (Абсолютный коллапс)

Этот вариант развития событий МВФ детально просчитывает в закрытых кабинетах, стараясь лишний раз не афишировать его в прессе, чтобы не сеять панику. Он предполагает дальнейшую эскалацию военных действий и полное затягивание конфликта.

В худшем случае темпы роста мирового ВВП рухнут на 1,3 процентных пункта в текущем году, а в 2027 году экономика потеряет еще 1%. Независимые аналитики допускают, что на фоне исторического истощения коммерческих запасов нефти цена марки Brent может пробить психологический потолок в 180 долларов за баррель.

Чем грозит глобальный коллапс:

  • Неуправляемая гиперинфляция: Деньги начнут стремительно терять покупательскую способность.

  • Волна безработицы: Закрытие производств из-за неподъемных цен на энергию.

  • Продовольственный кризис: Главный экономист Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО) предупреждает, что блокировка ключевого морского пути запустит цепную реакцию продовольственной инфляции, которая по своим масштабам превзойдет последствия пандемии коронавируса.

Как подготовиться к «жаркому» сезону: выводы

Мировые аналитики сходятся во мнении: эпоха относительного финансового спокойствия официально подошла к концу. Лето 2026 года потребует от бизнеса и простых граждан максимального хладнокровия и гибкости. В условиях, когда планировать жизнь дальше, чем на неделю вперед, становится невозможно, эксперты рекомендуют:

  1. Сформировать максимально возможную подушку безопасности в ликвидных активах.

  2. Оптимизировать крупные расходы и временно отказаться от долговых обязательств с плавающими ставками.

  3. Заранее закладывать в семейный бюджет возросшие траты на топливо, услуги ЖКХ и базовую корзину продуктов.

0
0
0
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

В Казахстане вводят полный запрет на вождение автомобиля для тысяч граждан: причиныНовости Казахстана
06.05.2026, 14:55 0
Россия зафиксировала рекордный поток из Казахстана: почему наши граждане стали ездить к соседям чаще всехНовости Казахстана
08.05.2026, 06:45 0
Kaspi.kz запустил новую функцию для оплаты коммунальных услугНовости Казахстана
22.04.2026, 16:12 0
С 1 мая тенге получит «соседа»: Казахстан официально вводит правила для новой формы активовНовости Казахстана
30.04.2026, 18:49 0
Красная кнопка Нацбанка: после каких сумм на Kaspi или Халык казахстанцам заблокируют счетаНовости Казахстана
18.05.2026, 08:39 0

Последние комментарии

< >
В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь