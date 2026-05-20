Мятая одежда стала новым символом роскоши в 2026 году

Мятая одежда неожиданно превратилась в один из главных модных символов 2026 года. Крупнейшие мировые бренды начали активно включать в свои коллекции вещи с эффектом заломов и легкой небрежности, а эксперты уже называют этот тренд новой формой роскоши, сообщает Lada.kz со ссылкой на Vogue .

Дизайнеры отказались от идеальной гладкости

Сразу несколько известных модных домов, включая Prada, Calvin Klein и Tod's, представили в новых коллекциях одежду с намеренно помятой фактурой.

На подиумах появились юбки, платья, пальто и даже длинные оперные перчатки с выраженными складками и заломами ткани. Особенно заметным такой эффект оказался на изделиях из кожи и деликатных материалов — например, шелка.

По мнению модных обозревателей, дизайнеры сознательно отходят от концепции безупречно выглаженного гардероба, делая ставку на естественность и визуальную свободу.

Небрежность стала частью luxury-эстетики

Эксперты Vogue отмечают, что новая тенденция отражает изменение отношения к моде и стилю. Если раньше идеальный внешний вид ассоциировался с безукоризненной аккуратностью, то теперь в центре внимания оказывается индивидуальность и ощущение комфорта.

Журналисты подчеркивают, что эффект помятости делает образы более живыми и расслабленными. По их словам, отказ от чрезмерного контроля над внешним видом постепенно превращается в самостоятельное стилевое заявление.

«Умение отпускать контроль превращается в стилевое решение», — отметили авторы материала.

Тренд уже заметен на крупнейших модных событиях

В последние месяцы подобная эстетика все чаще появляется на крупных светских мероприятиях и модных показах. Элементы намеренной небрежности можно было увидеть как на красных дорожках, так и в коллекциях сезона весна–лето 2026.

Модные аналитики считают, что тренд на «мятую роскошь» может надолго закрепиться в индустрии, поскольку он сочетает комфорт, визуальную оригинальность и отказ от строгих рамок классической моды.