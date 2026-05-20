20.05.2026, 13:06

Мятая одежда стала новым символом роскоши в 2026 году

Новости Мира 0 315

Мятая одежда неожиданно превратилась в один из главных модных символов 2026 года. Крупнейшие мировые бренды начали активно включать в свои коллекции вещи с эффектом заломов и легкой небрежности, а эксперты уже называют этот тренд новой формой роскоши, сообщает Lada.kz со ссылкой на Vogue.

Фото: кадр YouTube


Дизайнеры отказались от идеальной гладкости

Сразу несколько известных модных домов, включая Prada, Calvin Klein и Tod's, представили в новых коллекциях одежду с намеренно помятой фактурой.

На подиумах появились юбки, платья, пальто и даже длинные оперные перчатки с выраженными складками и заломами ткани. Особенно заметным такой эффект оказался на изделиях из кожи и деликатных материалов — например, шелка.

По мнению модных обозревателей, дизайнеры сознательно отходят от концепции безупречно выглаженного гардероба, делая ставку на естественность и визуальную свободу.

Небрежность стала частью luxury-эстетики

Эксперты Vogue отмечают, что новая тенденция отражает изменение отношения к моде и стилю. Если раньше идеальный внешний вид ассоциировался с безукоризненной аккуратностью, то теперь в центре внимания оказывается индивидуальность и ощущение комфорта.

Журналисты подчеркивают, что эффект помятости делает образы более живыми и расслабленными. По их словам, отказ от чрезмерного контроля над внешним видом постепенно превращается в самостоятельное стилевое заявление.

«Умение отпускать контроль превращается в стилевое решение», — отметили авторы материала.

Тренд уже заметен на крупнейших модных событиях

В последние месяцы подобная эстетика все чаще появляется на крупных светских мероприятиях и модных показах. Элементы намеренной небрежности можно было увидеть как на красных дорожках, так и в коллекциях сезона весна–лето 2026.

Модные аналитики считают, что тренд на «мятую роскошь» может надолго закрепиться в индустрии, поскольку он сочетает комфорт, визуальную оригинальность и отказ от строгих рамок классической моды.

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь