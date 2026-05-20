Создано устройство для снижения кровяного давления без лекарств

Учёные из Университета Пенсильвании представили мягкий биоэлектронный имплант, который способен снижать артериальное давление без лекарств — за счёт электрической стимуляции нервных рецепторов, сообщает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru.

Фото: new-science.ru

Разработан мягкий имплант для контроля давления без препаратов

Исследователи из University of Pennsylvania создали экспериментальное устройство нового поколения, которое может снижать артериальное давление с помощью слабых электрических импульсов. Работа опубликована в научном журнале Device.

Разработка рассматривается как потенциальная альтернатива медикаментозной терапии для пациентов с гипертонией, особенно в случаях, когда стандартные лекарства оказываются недостаточно эффективными.

Как работает технология

Имплант размером примерно с кончик пальца устанавливается рядом с сонной артерией и воздействует на барорецепторы — специальные нервные окончания, отвечающие за контроль давления в организме.

Принцип действия заключается в следующем:

устройство подаёт слабые электрические сигналы;

они имитируют естественные реакции организма на повышение давления;

нервная система получает «ложный сигнал» о необходимости снизить нагрузку;

в результате сосуды расслабляются, а давление уменьшается.

Гибкий гидрогель вместо жёсткой электроники

Одной из ключевых особенностей разработки стал материал импланта. Он изготовлен из мягкого гидрогеля с применением 3D-печати.

Благодаря этому:

устройство растягивается вместе с сосудами;

снижается риск механического повреждения тканей;

имплант лучше адаптируется к движениям артерий.

Такая конструкция выгодно отличается от традиционных более жёстких стимуляторов, используемых в медицине.

Результаты экспериментов

Пока технология тестировалась на животных моделях. В ходе экспериментов на крысах было установлено, что:

артериальное давление снижалось в среднем более чем на 15%;

эффект сохранялся в течение периода наблюдения;

спустя две недели не выявлено воспалений или рубцевания тканей вокруг импланта.

Возможности для медицины

По мнению авторов исследования, новая технология может стать альтернативным решением для пациентов с резистентной гипертонией — формой заболевания, при которой давление сложно контролировать даже несколькими препаратами.

Сейчас исследовательская команда продолжает работу над проектом и готовится к следующим этапам испытаний, включая адаптацию технологии для применения у людей.