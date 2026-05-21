Турецкий суд приравнял WhatsApp-сообщения к сверхурочной работе

Апелляционный суд Стамбула постановил, что рабочие поручения, отправленные сотруднику через WhatsApp после окончания рабочего дня, могут считаться сверхурочной работой и подлежат оплате, сообщает Lada.kz со ссылкой на Kazinform.
В Турции вынесено судебное решение, которое может существенно повлиять на практику трудовых отношений и использования цифровых коммуникаций в рабочем процессе.
31-я коллегия Регионального апелляционного суда Стамбула рассмотрела дело, в котором оценивалась переписка между работодателем и сотрудником в мессенджере WhatsApp.
Суд пришел к выводу, что сообщения с рабочими заданиями, направленные после окончания рабочего дня, могут расцениваться как продолжение трудовой деятельности.
В обосновании решения суд указал несколько факторов, которые сыграли решающую роль:
Таким образом, переписка в мессенджере была приравнена к фактическому выполнению трудовых обязанностей.
Юристы отмечают, что подобные дела становятся все более распространенными на фоне цифровизации рабочих процессов.
В качестве доказательств в трудовых спорах сегодня активно используются:
Это усиливает роль цифровых следов в подтверждении факта переработок.
Согласно трудовому законодательству страны, рабочее время свыше 45 часов в неделю считается сверхурочным.
Такая работа должна оплачиваться с надбавкой в размере 50% от стандартной почасовой ставки.
Эксперты считают, что решение суда может усилить дискуссию о праве работников на «цифровое отключение» от работы вне рабочего времени.
В ряде стран Европы уже действуют нормы, ограничивающие обязанность сотрудников отвечать на рабочие сообщения и звонки после завершения смены.
Решение стамбульского суда может стать дополнительным аргументом в пользу более жесткого регулирования дистанционной и цифровой занятости.
