Турецкий суд приравнял WhatsApp-сообщения к сверхурочной работе

Апелляционный суд Стамбула постановил, что рабочие поручения, отправленные сотруднику через WhatsApp после окончания рабочего дня, могут считаться сверхурочной работой и подлежат оплате, сообщает Lada.kz со ссылкой на Kazinform.

Прецедент в трудовом праве Турции

В Турции вынесено судебное решение, которое может существенно повлиять на практику трудовых отношений и использования цифровых коммуникаций в рабочем процессе.

31-я коллегия Регионального апелляционного суда Стамбула рассмотрела дело, в котором оценивалась переписка между работодателем и сотрудником в мессенджере WhatsApp.

Суд пришел к выводу, что сообщения с рабочими заданиями, направленные после окончания рабочего дня, могут расцениваться как продолжение трудовой деятельности.

Что стало ключевым аргументом суда

В обосновании решения суд указал несколько факторов, которые сыграли решающую роль:

сообщения носили характер официальных служебных поручений;

задания регулярно направлялись вне установленного рабочего времени;

у сотрудника формировалась обязанность постоянной доступности для работодателя.

Таким образом, переписка в мессенджере была приравнена к фактическому выполнению трудовых обязанностей.

Цифровые переписки как доказательство в судах

Юристы отмечают, что подобные дела становятся все более распространенными на фоне цифровизации рабочих процессов.

В качестве доказательств в трудовых спорах сегодня активно используются:

переписка в WhatsApp и других мессенджерах;

задачи и комментарии в Microsoft Teams и аналогичных сервисах;

электронные письма;

данные корпоративных систем о входе и выходе сотрудников.

Это усиливает роль цифровых следов в подтверждении факта переработок.

Как оплачиваются сверхурочные в Турции

Согласно трудовому законодательству страны, рабочее время свыше 45 часов в неделю считается сверхурочным.

Такая работа должна оплачиваться с надбавкой в размере 50% от стандартной почасовой ставки.

Возможные последствия решения

Эксперты считают, что решение суда может усилить дискуссию о праве работников на «цифровое отключение» от работы вне рабочего времени.

В ряде стран Европы уже действуют нормы, ограничивающие обязанность сотрудников отвечать на рабочие сообщения и звонки после завершения смены.

Решение стамбульского суда может стать дополнительным аргументом в пользу более жесткого регулирования дистанционной и цифровой занятости.