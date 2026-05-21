Турецкий суд приравнял WhatsApp-сообщения к сверхурочной работе

Новости Мира

Апелляционный суд Стамбула постановил, что рабочие поручения, отправленные сотруднику через WhatsApp после окончания рабочего дня, могут считаться сверхурочной работой и подлежат оплате, сообщает Lada.kz со ссылкой на Kazinform.

Фото: pixabay

Прецедент в трудовом праве Турции

В Турции вынесено судебное решение, которое может существенно повлиять на практику трудовых отношений и использования цифровых коммуникаций в рабочем процессе.

31-я коллегия Регионального апелляционного суда Стамбула рассмотрела дело, в котором оценивалась переписка между работодателем и сотрудником в мессенджере WhatsApp.

Суд пришел к выводу, что сообщения с рабочими заданиями, направленные после окончания рабочего дня, могут расцениваться как продолжение трудовой деятельности.

Что стало ключевым аргументом суда

В обосновании решения суд указал несколько факторов, которые сыграли решающую роль:

  • сообщения носили характер официальных служебных поручений;
  • задания регулярно направлялись вне установленного рабочего времени;
  • у сотрудника формировалась обязанность постоянной доступности для работодателя.

Таким образом, переписка в мессенджере была приравнена к фактическому выполнению трудовых обязанностей.

Цифровые переписки как доказательство в судах

Юристы отмечают, что подобные дела становятся все более распространенными на фоне цифровизации рабочих процессов.

В качестве доказательств в трудовых спорах сегодня активно используются:

  • переписка в WhatsApp и других мессенджерах;
  • задачи и комментарии в Microsoft Teams и аналогичных сервисах;
  • электронные письма;
  • данные корпоративных систем о входе и выходе сотрудников.

Это усиливает роль цифровых следов в подтверждении факта переработок.

Как оплачиваются сверхурочные в Турции

Согласно трудовому законодательству страны, рабочее время свыше 45 часов в неделю считается сверхурочным.

Такая работа должна оплачиваться с надбавкой в размере 50% от стандартной почасовой ставки.

Возможные последствия решения

Эксперты считают, что решение суда может усилить дискуссию о праве работников на «цифровое отключение» от работы вне рабочего времени.

В ряде стран Европы уже действуют нормы, ограничивающие обязанность сотрудников отвечать на рабочие сообщения и звонки после завершения смены.

Решение стамбульского суда может стать дополнительным аргументом в пользу более жесткого регулирования дистанционной и цифровой занятости.

В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь