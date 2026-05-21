21.05.2026, 09:09

Названа главная угроза всех смартфонов будущего

Новости Мира 0 512

Эксперты предупреждают: дальнейший рост производительности смартфонов может упереться в фундаментальное ограничение — перегрев процессоров, сообщает Lada.kz. 

Фото: Midjourney
Фото: Midjourney

Рост мощности упирается в физику

Современные мобильные процессоры за последние годы сделали резкий скачок в производительности, однако вместе с этим выросло и тепловыделение. По данным Wccftech, именно перегрев может стать главной проблемой будущих смартфонов.

Специалисты отмечают, что индустрия фактически приблизилась к физическому пределу охлаждения в компактных устройствах.

Системы охлаждения перестают справляться

Даже современные решения, включая испарительные камеры, которые широко применяются в смартфонах, уже не всегда способны эффективно отводить тепло от мощных чипов.

Проблема заключается в ограниченном пространстве внутри корпуса устройства. В отличие от компьютеров и игровых консолей, смартфоны не позволяют использовать крупные системы охлаждения.

В результате производители оказываются перед выбором:

  • либо ограничивать производительность процессоров,
  • либо разрабатывать более сложные и дорогие системы охлаждения.

Два пути развития индустрии

Аналитики считают, что в ближайшие годы производители смартфонов столкнутся с необходимостью пересмотра баланса между мощностью и энергоэффективностью.

Одним из возможных решений может стать снижение максимальных частот и оптимизация энергопотребления, а другим — внедрение новых технологий охлаждения, которые пока находятся на ранней стадии развития.

Разный подход Apple и Qualcomm

В материале отмечается, что разные компании уже сейчас выбирают противоположные стратегии.

Так, Apple, по оценке журналистов, делает ставку не на максимальные показатели производительности, а на энергоэффективность и контроль тепловыделения.

В то же время Qualcomm продолжает двигаться в сторону увеличения мощности. Например, тестируемый процессор Snapdragon 8 Elite Gen 6 Pro способен работать на пиковой частоте до 5 ГГц, что может привести к ещё большему нагреву устройств.

Эксперты сходятся во мнении: в будущем именно перегрев может стать одним из главных факторов, ограничивающих развитие смартфонов, даже несмотря на стремительный рост вычислительной мощности чипов.

Последние комментарии

< >
В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь