Названа главная угроза всех смартфонов будущего

Эксперты предупреждают: дальнейший рост производительности смартфонов может упереться в фундаментальное ограничение — перегрев процессоров, сообщает Lada.kz.

Рост мощности упирается в физику

Современные мобильные процессоры за последние годы сделали резкий скачок в производительности, однако вместе с этим выросло и тепловыделение. По данным Wccftech, именно перегрев может стать главной проблемой будущих смартфонов.

Специалисты отмечают, что индустрия фактически приблизилась к физическому пределу охлаждения в компактных устройствах.

Системы охлаждения перестают справляться

Даже современные решения, включая испарительные камеры, которые широко применяются в смартфонах, уже не всегда способны эффективно отводить тепло от мощных чипов.

Проблема заключается в ограниченном пространстве внутри корпуса устройства. В отличие от компьютеров и игровых консолей, смартфоны не позволяют использовать крупные системы охлаждения.

В результате производители оказываются перед выбором:

либо ограничивать производительность процессоров,

либо разрабатывать более сложные и дорогие системы охлаждения.

Два пути развития индустрии

Аналитики считают, что в ближайшие годы производители смартфонов столкнутся с необходимостью пересмотра баланса между мощностью и энергоэффективностью.

Одним из возможных решений может стать снижение максимальных частот и оптимизация энергопотребления, а другим — внедрение новых технологий охлаждения, которые пока находятся на ранней стадии развития.

Разный подход Apple и Qualcomm

В материале отмечается, что разные компании уже сейчас выбирают противоположные стратегии.

Так, Apple, по оценке журналистов, делает ставку не на максимальные показатели производительности, а на энергоэффективность и контроль тепловыделения.

В то же время Qualcomm продолжает двигаться в сторону увеличения мощности. Например, тестируемый процессор Snapdragon 8 Elite Gen 6 Pro способен работать на пиковой частоте до 5 ГГц, что может привести к ещё большему нагреву устройств.

Эксперты сходятся во мнении: в будущем именно перегрев может стать одним из главных факторов, ограничивающих развитие смартфонов, даже несмотря на стремительный рост вычислительной мощности чипов.