Умер самый разыскиваемый убийца России

В Белоруссии умер Семен Ермолинский — один из самых разыскиваемых преступников России, находившийся в федеральном розыске. Он скрывался по поддельным документам и, по данным следствия, в последние годы вел двойную жизнь, публикуя литературные тексты под псевдонимом, сообщает Lada.kz со ссылкой на kp.ru.

Смерть в Минске и подтверждение личности

Семена Ермолинского обнаружили мертвым в съемной квартире в Минске. По данным его матери, причиной смерти стали осложнения после коронавирусной инфекции.

Женщина сообщила, что сын долгое время жил один и из-за страха разоблачения не обращался за медицинской помощью. Позднее сотрудники правоохранительных органов обнаружили его настоящий паспорт, а экспертиза ДНК подтвердила личность погибшего.

Следственный комитет России прекратил уголовное преследование в связи со смертью фигуранта.

Участник одной из самых жестоких банд

Ермолинский был единственным участником группировки Василия Федоровича, которому удалось скрыться от следствия.

По данным следствия, в 2006–2012 годах банда действовала в Екатеринбурге и совершила серию особо жестоких убийств. На счету преступников — не менее 16 жертв.

Среди них — мигранты, предприниматели и случайные жертвы. В 2012 году большинство участников банды были задержаны, включая ее организатора, однако Ермолинский скрылся.

Розыск и многолетнее бегство

После побега он был объявлен в федеральный розыск, а позднее его имя оказалось в списке самых разыскиваемых преступников страны.

В 2017 году за информацию о его местонахождении назначалась награда. К поискам подключался Интерпол, который рассматривал различные версии его перемещений.

По данным следствия, он использовал поддельные документы и долгое время проживал в Белоруссии, ведя скрытный образ жизни.

Двойная жизнь: от преступника до писателя

В Минске Ермолинский жил под чужим именем и, по данным источников, начал заниматься литературной деятельностью.

Под псевдонимом Андрей Миллер он публиковал фантастические рассказы в литературных журналах, включая специализированные издания жанра хоррора и фэнтези.

За несколько лет его тексты появились в десятках сборников. При этом он тщательно скрывал личность, не публиковал фотографии и представлялся жителем Прибалтики.

Незавершенные проекты и признание в узких кругах

Авторы профильных изданий отмечали, что он участвовал в литературных конкурсах и публиковал рассказы с 2016 года.

Позднее он начал работать над крупными произведениями, однако большинство проектов остались незавершенными.

По словам близких, он постепенно приобрел известность в узких литературных кругах, не раскрывая своей настоящей биографии.

Реакция и оценка творчества

Писатель Сергей Лукьяненко в комментарии отметил, что тексты Ермолинского не производят впечатления художественно сильных произведений, связывая их содержание с личностью автора и его криминальным прошлым.

Завершение истории

По данным СМИ, Ермолинский мог умереть в мае 2025 года, а спустя месяц его имя было исключено из списка разыскиваемых лиц МВД России.

На надгробии, установленном в Санкт-Петербурге, указано его литературное имя, а настоящее имя упоминается лишь в скобках.