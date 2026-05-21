18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
471.45
547.21
6.63
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2026 LADA.KZ
21.05.2026, 10:11

Умер самый разыскиваемый убийца России

Новости Мира 0 822

В Белоруссии умер Семен Ермолинский — один из самых разыскиваемых преступников России, находившийся в федеральном розыске. Он скрывался по поддельным документам и, по данным следствия, в последние годы вел двойную жизнь, публикуя литературные тексты под псевдонимом, сообщает Lada.kz со ссылкой на kp.ru.

Фото: Управление МВД по ХМАО-Югре
Фото: Управление МВД по ХМАО-Югре

Смерть в Минске и подтверждение личности

Семена Ермолинского обнаружили мертвым в съемной квартире в Минске. По данным его матери, причиной смерти стали осложнения после коронавирусной инфекции.

Женщина сообщила, что сын долгое время жил один и из-за страха разоблачения не обращался за медицинской помощью. Позднее сотрудники правоохранительных органов обнаружили его настоящий паспорт, а экспертиза ДНК подтвердила личность погибшего.

Следственный комитет России прекратил уголовное преследование в связи со смертью фигуранта.

Участник одной из самых жестоких банд

Ермолинский был единственным участником группировки Василия Федоровича, которому удалось скрыться от следствия.

По данным следствия, в 2006–2012 годах банда действовала в Екатеринбурге и совершила серию особо жестоких убийств. На счету преступников — не менее 16 жертв.

Среди них — мигранты, предприниматели и случайные жертвы. В 2012 году большинство участников банды были задержаны, включая ее организатора, однако Ермолинский скрылся.

Розыск и многолетнее бегство

После побега он был объявлен в федеральный розыск, а позднее его имя оказалось в списке самых разыскиваемых преступников страны.

В 2017 году за информацию о его местонахождении назначалась награда. К поискам подключался Интерпол, который рассматривал различные версии его перемещений.

По данным следствия, он использовал поддельные документы и долгое время проживал в Белоруссии, ведя скрытный образ жизни.

Двойная жизнь: от преступника до писателя

В Минске Ермолинский жил под чужим именем и, по данным источников, начал заниматься литературной деятельностью.

Под псевдонимом Андрей Миллер он публиковал фантастические рассказы в литературных журналах, включая специализированные издания жанра хоррора и фэнтези.

За несколько лет его тексты появились в десятках сборников. При этом он тщательно скрывал личность, не публиковал фотографии и представлялся жителем Прибалтики.

Незавершенные проекты и признание в узких кругах

Авторы профильных изданий отмечали, что он участвовал в литературных конкурсах и публиковал рассказы с 2016 года.

Позднее он начал работать над крупными произведениями, однако большинство проектов остались незавершенными.

По словам близких, он постепенно приобрел известность в узких литературных кругах, не раскрывая своей настоящей биографии.

Реакция и оценка творчества

Писатель Сергей Лукьяненко в комментарии отметил, что тексты Ермолинского не производят впечатления художественно сильных произведений, связывая их содержание с личностью автора и его криминальным прошлым.

Завершение истории

По данным СМИ, Ермолинский мог умереть в мае 2025 года, а спустя месяц его имя было исключено из списка разыскиваемых лиц МВД России.

На надгробии, установленном в Санкт-Петербурге, указано его литературное имя, а настоящее имя упоминается лишь в скобках.

1
2
1
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

В Казахстане вводят полный запрет на вождение автомобиля для тысяч граждан: причиныНовости Казахстана
06.05.2026, 14:55 0
Россия зафиксировала рекордный поток из Казахстана: почему наши граждане стали ездить к соседям чаще всехНовости Казахстана
08.05.2026, 06:45 0
Kaspi.kz запустил новую функцию для оплаты коммунальных услугНовости Казахстана
22.04.2026, 16:12 0
С 1 мая тенге получит «соседа»: Казахстан официально вводит правила для новой формы активовНовости Казахстана
30.04.2026, 18:49 0
Красная кнопка Нацбанка: после каких сумм на Kaspi или Халык казахстанцам заблокируют счетаНовости Казахстана
18.05.2026, 08:39 0

Последние комментарии

< >
В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь