Трамп заявил о переброске в Польшу 5 тысяч военных

Президент США Donald Trump заявил о намерении направить в Польшу еще пять тысяч американских военнослужащих. Соответствующее заявление он сделал после победы на выборах польского лидера Кароля Навроцкого, сообщает Lada.kz со ссылкой на РИА Новости.

© РИА Новости / Стрингер

По словам главы Белого дома, решение связано с укреплением сотрудничества между Вашингтоном и Варшавой, а также с поддержкой нового президента Польши Кароля Навроцкого.

Трамп сообщил, что США дополнительно направят в Польшу пять тысяч военнослужащих. Заявление было опубликовано в социальной сети Truth Social. Американский лидер подчеркнул, что поддерживал Навроцкого во время выборов и рассчитывает на дальнейшее развитие двусторонних отношений.

В Польше уже находятся около 10 тысяч военных США

На сегодняшний день на территории Польши размещены примерно десять тысяч американских военнослужащих. Польша остается одним из ключевых союзников США в Восточной Европе и важным элементом инфраструктуры НАТО в регионе.

Увеличение контингента может стать частью стратегии Вашингтона по усилению военного присутствия на восточном фланге альянса.

Ранее США отменили переброску бронетанковой бригады

Ранее издание Defense News сообщало, что американская армия отказалась от планов отправить в Польшу вторую бронетанковую бригаду первой кавалерийской дивизии. Речь шла о подразделении численностью более четырех тысяч военных вместе с техникой и оборудованием.

Причины такого решения официально не раскрывались. Источник издания также не стал комментировать детали изменения военных планов США в Европе.

В НАТО ожидают сокращения американских сил для Европы

Накануне агентство Reuters сообщило, что Вашингтон намерен уведомить союзников по НАТО о сокращении числа американских войск, которые могут быть задействованы для помощи европейским странам в случае кризисной ситуации.

На этом фоне заявление Трампа о дополнительной отправке военных в Польшу может свидетельствовать о перераспределении американских сил внутри европейского региона.