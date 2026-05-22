22.05.2026, 07:12

Трамп заявил о переброске в Польшу 5 тысяч военных

Новости Мира 0 315

Президент США Donald Trump заявил о намерении направить в Польшу еще пять тысяч американских военнослужащих. Соответствующее заявление он сделал после победы на выборах польского лидера Кароля Навроцкого, сообщает Lada.kz со ссылкой на РИА Новости.

© РИА Новости / Стрингер
По словам главы Белого дома, решение связано с укреплением сотрудничества между Вашингтоном и Варшавой, а также с поддержкой нового президента Польши Кароля Навроцкого.

Трамп сообщил, что США дополнительно направят в Польшу пять тысяч военнослужащих. Заявление было опубликовано в социальной сети Truth Social. Американский лидер подчеркнул, что поддерживал Навроцкого во время выборов и рассчитывает на дальнейшее развитие двусторонних отношений.

В Польше уже находятся около 10 тысяч военных США

На сегодняшний день на территории Польши размещены примерно десять тысяч американских военнослужащих. Польша остается одним из ключевых союзников США в Восточной Европе и важным элементом инфраструктуры НАТО в регионе.

Увеличение контингента может стать частью стратегии Вашингтона по усилению военного присутствия на восточном фланге альянса.

Ранее США отменили переброску бронетанковой бригады

Ранее издание Defense News сообщало, что американская армия отказалась от планов отправить в Польшу вторую бронетанковую бригаду первой кавалерийской дивизии. Речь шла о подразделении численностью более четырех тысяч военных вместе с техникой и оборудованием.

Причины такого решения официально не раскрывались. Источник издания также не стал комментировать детали изменения военных планов США в Европе.

В НАТО ожидают сокращения американских сил для Европы

Накануне агентство Reuters сообщило, что Вашингтон намерен уведомить союзников по НАТО о сокращении числа американских войск, которые могут быть задействованы для помощи европейским странам в случае кризисной ситуации.

На этом фоне заявление Трампа о дополнительной отправке военных в Польшу может свидетельствовать о перераспределении американских сил внутри европейского региона.

В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь