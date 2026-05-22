В Японии человека растерзало неизвестное животное

В японской префектуре Яманаси у подножия горы Мицугэ обнаружили тело туриста без признаков жизни рядом с туристической тропой. Рядом зафиксированы следы крупного хищника, а полиция рассматривает версию нападения дикого животного, сообщает Lada.kz со ссылкой на Japan Today.

Фото: кадр YouTube

По данным местных правоохранительных органов, погибший находился примерно в 100 метрах от туристической тропы. Мужчина лежал без признаков жизни, а рядом были разбросаны личные вещи — рюкзак и палки для трекинга.

Обстоятельства происшествия

Пол и возраст погибшего на данный момент официально не установлены. Район, где произошло обнаружение, является популярным маршрутом для пеших туристов и часто посещается любителями горных прогулок.

Полиция сразу начала проверку всех возможных обстоятельств произошедшего, включая версию несчастного случая и нападения диких животных.

Версия о нападении хищника

На месте инцидента были зафиксированы следы крупного животного. Следственные органы предполагают, что речь может идти о нападении медведя, однако эта версия пока не подтверждена.

Также рассматриваются и другие варианты, включая возможность атаки иного дикого зверя. Эксперты продолжают изучать следы и обстоятельства трагедии, чтобы установить точную причину гибели человека.

Расследование продолжается

Правоохранительные органы Японии продолжают работу на месте происшествия. Официальные выводы о причине смерти будут сделаны после завершения экспертиз и анализа собранных данных.