Названы продукты, которые исчезнут из-за вымирания пчел

Ученый рассказал, какие продукты могут исчезнуть с прилавков при вымирании пчел. Среди них — фрукты, орехи, кофе и значительная часть сельскохозяйственных культур, от которых зависит производство еды и кормов, сообщает Lada.kz со ссылкой на «Газета.Ru».
Пчелы играют ключевую роль в перекрестном опылении цветковых растений, обеспечивая их размножение и урожайность. По словам биолога Алексея Мунькова, без этих насекомых мировой продовольственный рынок столкнется с серьезными потерями.
Он отметил, что пчелы обеспечивают основную часть энтомофильного опыления — процесса, без которого многие культуры просто не смогут давать стабильный урожай.
По словам эксперта, при массовом сокращении популяции пчел могут существенно пострадать или исчезнуть следующие категории продуктов:
Особенно уязвимым является миндаль — его урожайность практически полностью зависит от пчел.
Муньков подчеркнул, что около трети мирового продовольствия напрямую связано с опылением насекомыми. При этом именно медоносные пчелы обеспечивают основную долю этого процесса.
Некоторые культуры теряют значительную часть урожая без участия пчел:
Эти растения важны не только для питания человека, но и для животноводства, так как используются в кормовой базе.
Исчезновение пчел ударит не только по овощам и фруктам. Клевер и люцерна — ключевые культуры для кормления скота, а значит, последствия затронут производство молока и мяса.
Кроме того, около 90% диких цветковых растений зависят от насекомых-опылителей. Их исчезновение может привести к серьезным изменениям в экосистемах.
Эксперт отмечает, что без опыления насекомыми могут исчезнуть многие дикие виды растений, включая:
Пчелы переносят пыльцу с одного цветка на другой, обеспечивая генетическое разнообразие растений. Это повышает их устойчивость к болезням и климатическим изменениям.
Без этого процесса экосистемы становятся менее стабильными, а сельское хозяйство — более уязвимым.
