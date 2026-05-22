Названы продукты, которые исчезнут из-за вымирания пчел

Ученый рассказал, какие продукты могут исчезнуть с прилавков при вымирании пчел. Среди них — фрукты, орехи, кофе и значительная часть сельскохозяйственных культур, от которых зависит производство еды и кормов, сообщает Lada.kz со ссылкой на «Газета.Ru».

Пчелы под угрозой: чем это опасно для продовольствия

Пчелы играют ключевую роль в перекрестном опылении цветковых растений, обеспечивая их размножение и урожайность. По словам биолога Алексея Мунькова, без этих насекомых мировой продовольственный рынок столкнется с серьезными потерями.

Он отметил, что пчелы обеспечивают основную часть энтомофильного опыления — процесса, без которого многие культуры просто не смогут давать стабильный урожай.

Какие продукты окажутся под угрозой исчезновения

По словам эксперта, при массовом сокращении популяции пчел могут существенно пострадать или исчезнуть следующие категории продуктов:

фрукты (в том числе яблоки)

овощи

орехи (включая миндаль)

кофе

гречиха

подсолнечник

клевер и люцерна (основа кормов для животных)

Особенно уязвимым является миндаль — его урожайность практически полностью зависит от пчел.

Насколько сильна зависимость сельского хозяйства от опылителей

Муньков подчеркнул, что около трети мирового продовольствия напрямую связано с опылением насекомыми. При этом именно медоносные пчелы обеспечивают основную долю этого процесса.

Некоторые культуры теряют значительную часть урожая без участия пчел:

яблоня — до 40–90% урожайности

гречиха — существенное снижение продуктивности

подсолнечник — значительная зависимость от опыления

клевер и люцерна — критическое падение урожая

Эти растения важны не только для питания человека, но и для животноводства, так как используются в кормовой базе.

Влияние на животноводство и экосистему

Исчезновение пчел ударит не только по овощам и фруктам. Клевер и люцерна — ключевые культуры для кормления скота, а значит, последствия затронут производство молока и мяса.

Кроме того, около 90% диких цветковых растений зависят от насекомых-опылителей. Их исчезновение может привести к серьезным изменениям в экосистемах.

Какие растения могут исчезнуть без пчел

Эксперт отмечает, что без опыления насекомыми могут исчезнуть многие дикие виды растений, включая:

клевер, который обогащает почву азотом

ивы, укрепляющие берега рек

разнообразные полевые цветы, поддерживающие биоразнообразие

Почему пчелы так важны для природы

Пчелы переносят пыльцу с одного цветка на другой, обеспечивая генетическое разнообразие растений. Это повышает их устойчивость к болезням и климатическим изменениям.

Без этого процесса экосистемы становятся менее стабильными, а сельское хозяйство — более уязвимым.