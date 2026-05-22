«Штирлиц никогда не был так близок к провалу»: опубликован рейтинг героев соцсетей

Персонаж культового советского сериала Макс Отто фон Штирлиц возглавил рейтинг самых обсуждаемых киногероев в социальных сетях. Исследование показало, что интерес пользователей к классическим персонажам остается высоким даже спустя десятилетия после выхода фильмов и сериалов, сообщает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru.
Герой сериала Семнадцать мгновений весны Макс Отто фон Штирлиц оказался самым популярным персонажем в соцсетях. Такие данные представил онлайн-кинотеатр KION.
На долю легендарного разведчика пришлось 33% всех упоминаний среди наиболее обсуждаемых героев кино и телевидения. Популярность персонажа во многом связана не только с самим сериалом, но и с многочисленными мемами и крылатыми фразами, которые продолжают активно использовать пользователи интернета.
Вторую строчку рейтинга занял Глеб Жеглов из Место встречи изменить нельзя — он набрал 8% упоминаний. Третьим стал Саша Белый из Бригада с результатом 7%.
Следом расположились Няня Вика из Моя прекрасная няня и Антибиотик из Бандитский Петербург — оба персонажа получили по 6% упоминаний.
Помимо лидеров, в десятку самых обсуждаемых киноперсонажей также попали:
Исследование показало, что пользователи соцсетей одинаково активно обсуждают как персонажей советской классики, так и героев более современных сериалов.
Наиболее активное обсуждение популярных киногероев происходило во ВКонтакте. Именно там были зафиксированы самые высокие показатели упоминаний ряда персонажей.
Так, доля обсуждений Штирлица во «ВКонтакте» достигла 69%. У Глеба Жеглова этот показатель составил 80%, у Шурика — 78%, а у Кузи из «Универа» — сразу 85%.
В общем рейтинге обсуждений внутри платформы снова лидировал Штирлиц — он получил 35% всех упоминаний. В пятерку также вошли:
В социальной сети Одноклассники пользователи проявили особый интерес к Няне Вике. Персонаж занял второе место по популярности с 26% упоминаний.
Первое место вновь досталось Штирлицу — 29%. Также в число наиболее обсуждаемых героев вошли:
В Telegram пользователи чаще обсуждали более жестких и харизматичных персонажей.
Здесь лидером также стал Штирлиц с 30% упоминаний. Второе место неожиданно занял Гена Букин — 16%, а третьим стал Саша Белый с 12%.
В список популярных героев Telegram также вошли:
По данным сервиса LiveDune, самым популярным героем вертикальных видео за последний год оказался Кузя из сериала «Универ». На него пришлось 36% всех роликов среди персонажей топ-10.
Второе место занял Штирлиц с результатом 19%. Эксперты связывают такую популярность героя с вирусным распространением мемов и цитат. Особенно активно пользователи продолжают использовать знаменитую фразу: «Штирлиц никогда не был так близок к провалу».
Третью строчку рейтинга занял Шурик, набравший 17% популярности среди коротких видео.
Эксперты отмечают, что интерес к классическим персонажам объясняется сразу несколькими факторами. Многие советские и российские киногерои давно превратились в часть интернет-культуры благодаря мемам, цитатам и коротким видео.
Кроме того, популярность старых фильмов и сериалов поддерживается стриминговыми платформами и соцсетями, где пользователи регулярно публикуют нарезки сцен, шутки и ностальгический контент.
Комментарии0 комментарий(ев)