18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
471.45
547.21
6.63
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2026 LADA.KZ
22.05.2026, 12:22

«Штирлиц никогда не был так близок к провалу»: опубликован рейтинг героев соцсетей

Новости Мира 0 302

Персонаж культового советского сериала Макс Отто фон Штирлиц возглавил рейтинг самых обсуждаемых киногероев в социальных сетях. Исследование показало, что интерес пользователей к классическим персонажам остается высоким даже спустя десятилетия после выхода фильмов и сериалов, сообщает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru.

Фото: kinoafisha.info
Фото: kinoafisha.info

Штирлиц стал абсолютным лидером обсуждений

Герой сериала Семнадцать мгновений весны Макс Отто фон Штирлиц оказался самым популярным персонажем в соцсетях. Такие данные представил онлайн-кинотеатр KION.

На долю легендарного разведчика пришлось 33% всех упоминаний среди наиболее обсуждаемых героев кино и телевидения. Популярность персонажа во многом связана не только с самим сериалом, но и с многочисленными мемами и крылатыми фразами, которые продолжают активно использовать пользователи интернета.

Вторую строчку рейтинга занял Глеб Жеглов из Место встречи изменить нельзя — он набрал 8% упоминаний. Третьим стал Саша Белый из Бригада с результатом 7%.

Следом расположились Няня Вика из Моя прекрасная няня и Антибиотик из Бандитский Петербург — оба персонажа получили по 6% упоминаний.

Какие герои вошли в топ-10

Помимо лидеров, в десятку самых обсуждаемых киноперсонажей также попали:

  • Шурик из советских комедий;
  • Кузя из Универ;
  • Гена Букин из Счастливы вместе;
  • Анатолий Новосельцев;
  • Людмила Калугина из Служебный роман.

Исследование показало, что пользователи соцсетей одинаково активно обсуждают как персонажей советской классики, так и героев более современных сериалов.

«ВКонтакте» стала главной площадкой обсуждений

Наиболее активное обсуждение популярных киногероев происходило во ВКонтакте. Именно там были зафиксированы самые высокие показатели упоминаний ряда персонажей.

Так, доля обсуждений Штирлица во «ВКонтакте» достигла 69%. У Глеба Жеглова этот показатель составил 80%, у Шурика — 78%, а у Кузи из «Универа» — сразу 85%.

В общем рейтинге обсуждений внутри платформы снова лидировал Штирлиц — он получил 35% всех упоминаний. В пятерку также вошли:

  • Глеб Жеглов;
  • Шурик;
  • Саша Белый;
  • Антибиотик.

В «Одноклассниках» неожиданно вырвалась вперед Няня Вика

В социальной сети Одноклассники пользователи проявили особый интерес к Няне Вике. Персонаж занял второе место по популярности с 26% упоминаний.

Первое место вновь досталось Штирлицу — 29%. Также в число наиболее обсуждаемых героев вошли:

  • Антибиотик;
  • Глеб Жеглов;
  • Катя Пушкарева из Не родись красивой.

Telegram выбрал «брутальных» персонажей

В Telegram пользователи чаще обсуждали более жестких и харизматичных персонажей.

Здесь лидером также стал Штирлиц с 30% упоминаний. Второе место неожиданно занял Гена Букин — 16%, а третьим стал Саша Белый с 12%.

В список популярных героев Telegram также вошли:

  • Данила Багров из Брат;
  • Шурик.

Кузя стал звездой коротких видео

По данным сервиса LiveDune, самым популярным героем вертикальных видео за последний год оказался Кузя из сериала «Универ». На него пришлось 36% всех роликов среди персонажей топ-10.

Второе место занял Штирлиц с результатом 19%. Эксперты связывают такую популярность героя с вирусным распространением мемов и цитат. Особенно активно пользователи продолжают использовать знаменитую фразу: «Штирлиц никогда не был так близок к провалу».

Третью строчку рейтинга занял Шурик, набравший 17% популярности среди коротких видео.

Почему советские герои снова стали популярны

Эксперты отмечают, что интерес к классическим персонажам объясняется сразу несколькими факторами. Многие советские и российские киногерои давно превратились в часть интернет-культуры благодаря мемам, цитатам и коротким видео.

Кроме того, популярность старых фильмов и сериалов поддерживается стриминговыми платформами и соцсетями, где пользователи регулярно публикуют нарезки сцен, шутки и ностальгический контент.

0
0
1
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

В Казахстане вводят полный запрет на вождение автомобиля для тысяч граждан: причиныНовости Казахстана
06.05.2026, 14:55 0
Россия зафиксировала рекордный поток из Казахстана: почему наши граждане стали ездить к соседям чаще всехНовости Казахстана
08.05.2026, 06:45 0
С 1 мая тенге получит «соседа»: Казахстан официально вводит правила для новой формы активовНовости Казахстана
30.04.2026, 18:49 0
Красная кнопка Нацбанка: после каких сумм на Kaspi или Халык казахстанцам заблокируют счетаНовости Казахстана
18.05.2026, 08:39 0
В Казахстане сделали предупреждение для всех владельцев ЭЦПНовости Казахстана
15.05.2026, 18:04 0

Последние комментарии

< >
В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь