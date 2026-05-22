«Штирлиц никогда не был так близок к провалу»: опубликован рейтинг героев соцсетей

Персонаж культового советского сериала Макс Отто фон Штирлиц возглавил рейтинг самых обсуждаемых киногероев в социальных сетях. Исследование показало, что интерес пользователей к классическим персонажам остается высоким даже спустя десятилетия после выхода фильмов и сериалов, сообщает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru.

Штирлиц стал абсолютным лидером обсуждений

Герой сериала Семнадцать мгновений весны Макс Отто фон Штирлиц оказался самым популярным персонажем в соцсетях. Такие данные представил онлайн-кинотеатр KION.

На долю легендарного разведчика пришлось 33% всех упоминаний среди наиболее обсуждаемых героев кино и телевидения. Популярность персонажа во многом связана не только с самим сериалом, но и с многочисленными мемами и крылатыми фразами, которые продолжают активно использовать пользователи интернета.

Вторую строчку рейтинга занял Глеб Жеглов из Место встречи изменить нельзя — он набрал 8% упоминаний. Третьим стал Саша Белый из Бригада с результатом 7%.

Следом расположились Няня Вика из Моя прекрасная няня и Антибиотик из Бандитский Петербург — оба персонажа получили по 6% упоминаний.

Какие герои вошли в топ-10

Помимо лидеров, в десятку самых обсуждаемых киноперсонажей также попали:

Шурик из советских комедий;

Кузя из Универ;

Гена Букин из Счастливы вместе;

Анатолий Новосельцев;

Людмила Калугина из Служебный роман.

Исследование показало, что пользователи соцсетей одинаково активно обсуждают как персонажей советской классики, так и героев более современных сериалов.

«ВКонтакте» стала главной площадкой обсуждений

Наиболее активное обсуждение популярных киногероев происходило во ВКонтакте. Именно там были зафиксированы самые высокие показатели упоминаний ряда персонажей.

Так, доля обсуждений Штирлица во «ВКонтакте» достигла 69%. У Глеба Жеглова этот показатель составил 80%, у Шурика — 78%, а у Кузи из «Универа» — сразу 85%.

В общем рейтинге обсуждений внутри платформы снова лидировал Штирлиц — он получил 35% всех упоминаний. В пятерку также вошли:

Глеб Жеглов;

Шурик;

Саша Белый;

Антибиотик.

В «Одноклассниках» неожиданно вырвалась вперед Няня Вика

В социальной сети Одноклассники пользователи проявили особый интерес к Няне Вике. Персонаж занял второе место по популярности с 26% упоминаний.

Первое место вновь досталось Штирлицу — 29%. Также в число наиболее обсуждаемых героев вошли:

Антибиотик;

Глеб Жеглов;

Катя Пушкарева из Не родись красивой.

Telegram выбрал «брутальных» персонажей

В Telegram пользователи чаще обсуждали более жестких и харизматичных персонажей.

Здесь лидером также стал Штирлиц с 30% упоминаний. Второе место неожиданно занял Гена Букин — 16%, а третьим стал Саша Белый с 12%.

В список популярных героев Telegram также вошли:

Данила Багров из Брат;

Шурик.

Кузя стал звездой коротких видео

По данным сервиса LiveDune, самым популярным героем вертикальных видео за последний год оказался Кузя из сериала «Универ». На него пришлось 36% всех роликов среди персонажей топ-10.

Второе место занял Штирлиц с результатом 19%. Эксперты связывают такую популярность героя с вирусным распространением мемов и цитат. Особенно активно пользователи продолжают использовать знаменитую фразу: «Штирлиц никогда не был так близок к провалу».

Третью строчку рейтинга занял Шурик, набравший 17% популярности среди коротких видео.

Почему советские герои снова стали популярны

Эксперты отмечают, что интерес к классическим персонажам объясняется сразу несколькими факторами. Многие советские и российские киногерои давно превратились в часть интернет-культуры благодаря мемам, цитатам и коротким видео.

Кроме того, популярность старых фильмов и сериалов поддерживается стриминговыми платформами и соцсетями, где пользователи регулярно публикуют нарезки сцен, шутки и ностальгический контент.