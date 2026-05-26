Нефть может подорожать до $200: Иран пригрозил взрывным ростом цен после атаки США

Очередной виток эскалации на Ближнем Востоке поставил под угрозу хрупкое перемирие между Вашингтоном и Тегераном. После ночных оборонительных ударов американской армии по объектам КСИР, иранские военные заявили о невозможности мирных соглашений и спрогнозировали взлет мировых цен на нефть до $200 за баррель, сообщает Lada.kz со ссылкой на РБК.

Фото: кадр YouTube

«Готовьтесь к $200»: жесткая реакция Тегерана

Попытки дипломатического урегулирования конфликта между США и Ираном оказались на грани срыва. Официальный представитель центрального оперативного штаба «Хатам аль-Анбия» Вооруженных сил Ирана Эбрагим Зольфагари выступил с резким заявлением в социальной сети X (бывший Twitter). По его словам, продолжение «военных авантюр» Белого дома в регионе полностью исключает возможность подписания каких-либо мирных соглашений.

Заявление ВС Ирана: «Правительство США неоднократно демонстрировало, что понимает лишь язык силы. Готовьтесь к нефти по $200».

Реакция сырьевого рынка не заставила себя ждать. По данным агентства Reuters, сразу после появления новостей об ударах, в ходе азиатских торгов фьючерсы на эталонную марку нефти Brent подскочили более чем на 1%, достигнув отметки в $97,32 за баррель. Аналитики опасаются, что дальнейшая эскалация в стратегически важном Ормузском проливе может спровоцировать затяжной энергетический кризис.

Что произошло в порту Бандар-Аббас: версия США

Обострение ситуации произошло в ночь на 26 мая. Силы армии США атаковали военные объекты Ирана на юге страны. Под удар попали:

Два катера Корпуса стражей исламской революции (КСИР);

Зенитно-ракетная установка (ЗРК) в стратегическом порту Бандар-Аббас.

Представители Пентагона подчеркнули, что действовали исключительно в «оборонительных целях». Согласно американским разведданным, иранские катера осуществляли минирование акватории Ормузского пролива, а развернутый ЗРК представлял прямую угрозу для боевой авиации США. Несмотря на применение силы, в Вашингтоне по-прежнему утверждают, что режим прекращения огня формально продолжает действовать.

Хроника «ласковых пинков»: как рушится хрупкий мир

Действующий режим прекращения огня был согласован сторонами еще в начале апреля, после чего президент США Дональд Трамп продлил его действие бессрочно. Однако май 2026 года превратился в череду взаимных военных провокаций:

Майские столкновения: После первых взаимных ударов в Ормузском проливе Иран обвинил Вашингтон в нарушении перемирия. Дональд Трамп тогда охарактеризовал действия США как «ласковый пинок». Атака на порты и эсминцы: В ответ на американские удары по портам Бандар-Аббас и на острове Кешм, Иран атаковал три ракетных эсминца США — USS Truxtun, USS Rafael Peralta и USS Mason. В Пентагоне заявили, что корабли не получили повреждений.

Дипломатия на грани фола: успеют ли стороны договориться?

Ирония ситуации заключается в том, что инцидент произошел на фоне беспрецедентной активизации двусторонних переговоров. По информации издания Axios, дипломаты США и Ирана практически подготовили финальный проект соглашения, которое должно было пролонгировать перемирие еще на 60 дней.

Буквально 19 мая Дональд Трамп публично признался, что был всего «в часе» от отдачи приказа о возобновлении полномасштабных бомбардировок, но его убедили подождать, так как Тегеран «ведет себя разумно». Позже глава Белого дома назвал диалог конструктивным, но предостерег от поспешных решений. Ночная атака в Бандар-Аббасе ставит эти многонедельные дипломатические усилия под огромный вопрос.