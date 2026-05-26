Названа неожиданная причина перегрева компьютера

Эксперты объяснили, что привычное размещение компьютера на полу может приводить к его перегреву и ускоренному накоплению пыли, сообщает Lada.kz со ссылкой на lenta.ru.
Специалисты издания BGR рассказали, почему расположение стационарного компьютера на полу может негативно влиять на его работу. По их словам, такое размещение нередко приводит к ускоренному загрязнению внутренних компонентов и, как следствие, к перегреву устройства.
Эксперты отмечают, что системный блок, установленный на полу, быстрее накапливает пыль. Это связано с тем, что воздушные потоки внизу помещения содержат больше загрязняющих частиц, которые активнее засасываются системой охлаждения.
Со временем пыль оседает на вентиляторах и внутренних элементах, снижая эффективность охлаждения. В результате компьютер может начинать работать при повышенной температуре.
Журналисты выделяют несколько причин, по которым размещение компьютера на полу считается нежелательным:
Также отмечается, что ковры и шторы усиливают накопление мелких частиц за счёт статического электричества.
Помимо перегрева, существует и механический фактор. Системный блок, стоящий на полу, чаще подвергается случайным ударам — например, при перемещении стула или уборке. Это может привести к повреждению кабелей или внутренних компонентов.
Если нет возможности поставить ПК на стол, специалисты советуют использовать подставку. Она позволяет приподнять системный блок над полом и частично снизить количество попадающей внутрь пыли.
Однако даже в этом случае риск загрязнения остаётся выше, чем при размещении компьютера на столе.
