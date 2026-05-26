18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
472.48
550.06
6.59
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2026 LADA.KZ
26.05.2026, 10:07

Названа неожиданная причина перегрева компьютера

Новости Мира 0 288

Эксперты объяснили, что привычное размещение компьютера на полу может приводить к его перегреву и ускоренному накоплению пыли, сообщает Lada.kz со ссылкой на lenta.ru.

Фото: freepik
Фото: freepik

Специалисты издания BGR рассказали, почему расположение стационарного компьютера на полу может негативно влиять на его работу. По их словам, такое размещение нередко приводит к ускоренному загрязнению внутренних компонентов и, как следствие, к перегреву устройства.

Пыль и перегрев: как связаны факторы

Эксперты отмечают, что системный блок, установленный на полу, быстрее накапливает пыль. Это связано с тем, что воздушные потоки внизу помещения содержат больше загрязняющих частиц, которые активнее засасываются системой охлаждения.

Со временем пыль оседает на вентиляторах и внутренних элементах, снижая эффективность охлаждения. В результате компьютер может начинать работать при повышенной температуре.

Почему пол — не лучшее место для ПК

Журналисты выделяют несколько причин, по которым размещение компьютера на полу считается нежелательным:

  • ограниченный доступ воздуха к вентиляционным отверстиям при установке под столом;
  • близость к коврам и тканевым поверхностям, которые активно притягивают пыль;
  • увеличение риска засора системы охлаждения из-за постоянного притока пыли.

Также отмечается, что ковры и шторы усиливают накопление мелких частиц за счёт статического электричества.

Дополнительные риски

Помимо перегрева, существует и механический фактор. Системный блок, стоящий на полу, чаще подвергается случайным ударам — например, при перемещении стула или уборке. Это может привести к повреждению кабелей или внутренних компонентов.

Как правильно разместить компьютер

Если нет возможности поставить ПК на стол, специалисты советуют использовать подставку. Она позволяет приподнять системный блок над полом и частично снизить количество попадающей внутрь пыли.

Однако даже в этом случае риск загрязнения остаётся выше, чем при размещении компьютера на столе.

0
0
0
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

В Казахстане вводят полный запрет на вождение автомобиля для тысяч граждан: причиныНовости Казахстана
06.05.2026, 14:55 0
Россия зафиксировала рекордный поток из Казахстана: почему наши граждане стали ездить к соседям чаще всехНовости Казахстана
08.05.2026, 06:45 0
С 1 мая тенге получит «соседа»: Казахстан официально вводит правила для новой формы активовНовости Казахстана
30.04.2026, 18:49 0
В Казахстане появятся три выходных подряд в июле 2026 годаНовости Казахстана
22.05.2026, 17:07 0
Красная кнопка Нацбанка: после каких сумм на Kaspi или Халык казахстанцам заблокируют счетаНовости Казахстана
18.05.2026, 08:39 0

Последние комментарии

< >
В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь