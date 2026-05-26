Строитель нашел в туалете 30 тысяч долларов и вернул владельцу

В американском штате Флорида строитель обнаружил в туалете магазина сумку с 30 тысячами долларов и сумел вернуть деньги владельцу. Мужчина отказался от вознаграждения, заявив, что просто поступил правильно, сообщает Lada.kz со ссылкой на New York Post.

Необычная находка в туалете магазина

Житель штата Флорида Луис Салазар оказался в центре внимания после необычного случая, произошедшего в одном из магазинов сети Wawa в США. Мужчина зашел в уборную и заметил оставленную поясную сумку.

Когда строитель открыл находку, выяснилось, что внутри лежит крупная сумма наличных — около 30 тысяч долларов, что эквивалентно примерно двум миллионам рублей. В сумке находились купюры разного номинала — от одного до ста долларов.

Несмотря на неожиданную находку, американец не стал присваивать деньги себе и решил разыскать владельца.

Поиски хозяина заняли неделю

Салазар признался, что сразу понял: потерявший сумку человек наверняка находится в отчаянии. Поэтому мужчина поставил перед собой цель во что бы то ни стало вернуть деньги.

На поиски владельца ушла почти неделя. В итоге выяснилось, что сумка принадлежит 24-летнему американцу, который незадолго до этого продал свою детскую коллекцию карточек и игрушек Pokémon.

Молодой человек собирал коллекцию долгие годы, однако был вынужден расстаться с ней ради помощи семье.

Деньги предназначались для операции сестры

Позже стало известно, что вырученные средства мужчина собирался потратить на операцию для своей младшей сестры. Однако вскоре после продажи коллекции деньги бесследно исчезли.

Осознав потерю, американец обратился в полицию. Именно там ему сообщили, что сумку с крупной суммой обнаружил строитель Луис Салазар.

Вскоре мужчины встретились лично, и деньги были возвращены владельцу в полном объеме.

Строитель отказался от вознаграждения

История получила широкий резонанс после того, как Салазар отказался принимать какое-либо вознаграждение за свой поступок.

По словам мужчины, чужие деньги никогда не приносили бы ему радости. Он подчеркнул, что предпочитает самостоятельно зарабатывать на жизнь.

«30 тысяч долларов — это большие деньги, но они мне не принадлежат», — отметил американец.

Кроме того, строитель заявил, что не считает свой поступок чем-то героическим. По его мнению, он просто сделал то, что должен был сделать любой честный человек.

История вызвала восхищение в соцсетях

После публикации истории пользователи социальных сетей начали активно обсуждать поступок жителя Флориды. Многие назвали его примером честности и человечности, особенно на фоне того, что речь шла о действительно крупной сумме.

Некоторые комментаторы также обратили внимание на драматичность ситуации: деньги предназначались для операции ребенку, а их потеря могла серьезно повлиять на судьбу семьи.