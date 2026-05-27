18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
27.05.2026, 08:57

Россия пригрозила лишить Армению бесплатного газа и алмазов из-за курса на ЕС

Новости Мира

Россия может в одностороннем порядке разорвать соглашение о беспошлинных поставках в Армению газа, нефтепродуктов и необработанных алмазов. Москва пойдет на этот шаг, если Ереван не прекратит процесс интеграции с Европейским союзом, сообщает Lada.kz со ссылкой на «Коммерсантъ».

Фото: news.am

Письмо Минэнерго: Москва переходит к экономическим предупреждениям

Российско-армянские отношения столкнулись с беспрецедентным охлаждением в экономической сфере. Как стало известно газете «Коммерсантъ», министр энергетики РФ Сергей Цивилев направил официальное письмо в Министерство территориального управления и инфраструктур Армении. В документе прямо указывается, что дальнейшие шаги Еревана по сближению с Брюсселем ставят под удар многолетнее стратегическое партнерство.

Российская сторона подчеркивает, что декларируемое правительством Армении стремление вступить в Евросоюз вступает в прямое противоречие с союзническими обязательствами перед Москвой. По словам Цивилева, попытки Еревана переориентировать внешнюю политику на Запад не соответствуют характеру отношений, которые выстраивались десятилетиями, и обесценивают преференциальную помощь, которую Россия регулярно оказывала для покрытия критических потребностей республики.

Что на кону: суть соглашения 2013 года

Экономическое благополучие Армении во многом базируется на соглашении, подписанном между странами в декабре 2013 года. Согласно этому документу, Россия на бессрочной основе отменила экспортные пошлины на три важнейшие категории товаров:

  • Природный газ (обеспечивает энергетическую безопасность Армении);

  • Нефтепродукты (топливо для промышленности и транспорта);

  • Необработанные алмазы (сырье для армянской ювелирной и гранильной отраслей).

Важная деталь: Отмена пошлин позволяла Еревану экономить сотни миллионов долларов ежегодно, получая российские энергоресурсы по ценам, которые значительно ниже среднемировых и европейских тарифов. Возврат к стандартным таможенным ставкам или полная остановка поставок может спровоцировать жесткий энергетический и экономический кризис в республике.

Реакция Еревана: «Ничего нового»

Несмотря на серьезность ситуации и риск остаться без дешевых энергоносителей, официальный Ереван старается сохранять внешнее спокойствие.

Комментируя растущее напряжение в торговых отношениях, министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян заявил, что в периодически возникающих ограничениях на экспорт армянских товаров в Россию «нет ничего нового». Власти Армении дают понять, что готовы к экономическому давлению, однако эксперты сомневаются, что республика сможет оперативно найти альтернативу российскому газу и рынку сбыта.

Аналитический бэкграунд: почему это происходит именно сейчас

Политические разногласия между Москвой и Ереваном планомерно накапливались в течение последних лет. Армения фактически заморозила свое участие в ОДКБ (Организации Договора о коллективной безопасности), ратифицировала Римский статут Международного уголовного суда и начала активно развивать военное и политическое сотрудничество со странами НАТО и ЕС.

До недавнего времени Москва воздерживалась от жестких экономических санкций, ограничиваясь локальными проверками на КПП «Верхний Ларс» и временными запретами на ввоз армянской сельхозпродукции и коньяка. Однако официальное письмо Минэнерго РФ говорит о том, что Кремль готов задействовать свой главный козырь — энергетический, что может полностью переформатировать геополитическую карту Южного Кавказа.

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

