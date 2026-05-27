Раскрыт предельный срок службы ноутбука

Эксперты назвали ориентировочный срок службы аккумулятора ноутбука при обычной эксплуатации. В среднем батарея сохраняет работоспособность до 5 лет, однако многое зависит от условий использования, сообщает Lada.kz.
Специалисты издания BGR отмечают, что современный литий-ионный аккумулятор в портативных компьютерах в среднем способен выдержать до 1000 циклов зарядки и разрядки. После этого его емкость заметно снижается, и устройство начинает быстрее терять заряд.
При этом в реальных условиях срок службы батареи обычно составляет от 2 до 5 лет, в зависимости от интенсивности использования и качества эксплуатации.
Один цикл зарядки — это не обязательно одно подключение к сети. Он считается завершенным, когда суммарный расход энергии достигает 100%.
По оценкам экспертов, большинство ноутбучных аккумуляторов рассчитаны примерно на 500–1000 таких циклов, после чего начинается постепенная химическая деградация элементов питания.
Журналисты отмечают, что на долговечность аккумулятора влияют несколько ключевых факторов:
Даже при неблагоприятных условиях батарея обычно сохраняет работоспособность минимум около двух лет.
Эксперты подчеркивают, что существенно увеличить ресурс батареи сложно, однако замедлить износ возможно.
Для этого рекомендуется:
Несмотря на технологические улучшения, аккумуляторы ноутбуков остаются расходным элементом. В среднем их ресурс ограничен несколькими годами активной эксплуатации, после чего требуется замена или снижение требований к автономности устройства.
