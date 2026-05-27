Раскрыт предельный срок службы ноутбука

Эксперты назвали ориентировочный срок службы аккумулятора ноутбука при обычной эксплуатации. В среднем батарея сохраняет работоспособность до 5 лет, однако многое зависит от условий использования, сообщает Lada.kz.

Сколько служит аккумулятор ноутбука

Специалисты издания BGR отмечают, что современный литий-ионный аккумулятор в портативных компьютерах в среднем способен выдержать до 1000 циклов зарядки и разрядки. После этого его емкость заметно снижается, и устройство начинает быстрее терять заряд.

При этом в реальных условиях срок службы батареи обычно составляет от 2 до 5 лет, в зависимости от интенсивности использования и качества эксплуатации.

Что такое цикл зарядки

Один цикл зарядки — это не обязательно одно подключение к сети. Он считается завершенным, когда суммарный расход энергии достигает 100%.

По оценкам экспертов, большинство ноутбучных аккумуляторов рассчитаны примерно на 500–1000 таких циклов, после чего начинается постепенная химическая деградация элементов питания.

От чего зависит срок службы батареи

Журналисты отмечают, что на долговечность аккумулятора влияют несколько ключевых факторов:

частые полные разряды до 0%

регулярная зарядка до 100%

высокая температура при работе

интенсивная нагрузка на устройство

Даже при неблагоприятных условиях батарея обычно сохраняет работоспособность минимум около двух лет.

Можно ли продлить срок службы аккумулятора

Эксперты подчеркивают, что существенно увеличить ресурс батареи сложно, однако замедлить износ возможно.

Для этого рекомендуется:

избегать перегрева ноутбука

по возможности не разряжать устройство до нуля

не держать постоянно на максимальном заряде

использовать питание от сети при тяжелых задачах

хранить устройство в прохладном и проветриваемом месте

Несмотря на технологические улучшения, аккумуляторы ноутбуков остаются расходным элементом. В среднем их ресурс ограничен несколькими годами активной эксплуатации, после чего требуется замена или снижение требований к автономности устройства.