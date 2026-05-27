18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
477.48
555.83
6.65
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2026 LADA.KZ
27.05.2026, 10:00

Раскрыт предельный срок службы ноутбука

Новости Мира 0 436

Эксперты назвали ориентировочный срок службы аккумулятора ноутбука при обычной эксплуатации. В среднем батарея сохраняет работоспособность до 5 лет, однако многое зависит от условий использования, сообщает Lada.kz. 

Фото: кадр YouTube
Фото: кадр YouTube

Сколько служит аккумулятор ноутбука

Специалисты издания BGR отмечают, что современный литий-ионный аккумулятор в портативных компьютерах в среднем способен выдержать до 1000 циклов зарядки и разрядки. После этого его емкость заметно снижается, и устройство начинает быстрее терять заряд.

При этом в реальных условиях срок службы батареи обычно составляет от 2 до 5 лет, в зависимости от интенсивности использования и качества эксплуатации.

Что такое цикл зарядки

Один цикл зарядки — это не обязательно одно подключение к сети. Он считается завершенным, когда суммарный расход энергии достигает 100%.

По оценкам экспертов, большинство ноутбучных аккумуляторов рассчитаны примерно на 500–1000 таких циклов, после чего начинается постепенная химическая деградация элементов питания.

От чего зависит срок службы батареи

Журналисты отмечают, что на долговечность аккумулятора влияют несколько ключевых факторов:

  • частые полные разряды до 0%
  • регулярная зарядка до 100%
  • высокая температура при работе
  • интенсивная нагрузка на устройство

Даже при неблагоприятных условиях батарея обычно сохраняет работоспособность минимум около двух лет.

Можно ли продлить срок службы аккумулятора

Эксперты подчеркивают, что существенно увеличить ресурс батареи сложно, однако замедлить износ возможно.

Для этого рекомендуется:

  • избегать перегрева ноутбука
  • по возможности не разряжать устройство до нуля
  • не держать постоянно на максимальном заряде
  • использовать питание от сети при тяжелых задачах
  • хранить устройство в прохладном и проветриваемом месте

Несмотря на технологические улучшения, аккумуляторы ноутбуков остаются расходным элементом. В среднем их ресурс ограничен несколькими годами активной эксплуатации, после чего требуется замена или снижение требований к автономности устройства.

0
0
0
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

В Казахстане вводят полный запрет на вождение автомобиля для тысяч граждан: причиныНовости Казахстана
06.05.2026, 14:55 0
Россия зафиксировала рекордный поток из Казахстана: почему наши граждане стали ездить к соседям чаще всехНовости Казахстана
08.05.2026, 06:45 0
С 1 мая тенге получит «соседа»: Казахстан официально вводит правила для новой формы активовНовости Казахстана
30.04.2026, 18:49 0
В Казахстане появятся три выходных подряд в июле 2026 годаНовости Казахстана
22.05.2026, 17:07 0
Красная кнопка Нацбанка: после каких сумм на Kaspi или Халык казахстанцам заблокируют счетаНовости Казахстана
18.05.2026, 08:39 0

Последние комментарии

< >
В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь