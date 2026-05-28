18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
477.48
555.83
6.65
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2026 LADA.KZ
28.05.2026, 09:52

Громче истребителя: как пистолетная креветка «взрывает» океан и выводит из строя корабли

Новости Мира 0 411

Крошечное существо размером не более пяти сантиметров признано самым громким обитателем планеты. Пистолетная креветка способна генерировать импульсы, сопоставимые по мощности с выстрелом, создавая при этом вспышки света и температуру, близкую к поверхности Солнца, сообщает Lada.kz со ссылкой на rambler.ru.

© Wikimedia Commons. Креветка-щелкун (справа) и рыба семейства бычковые (слева)
© Wikimedia Commons. Креветка-щелкун (справа) и рыба семейства бычковые (слева)

Биологический «кольт»: анатомия подводного стрелка

Креветки-щелкуны (семейство Alpheidae) включают в себя более 1100 видов, обитающих преимущественно в тропических и умеренных водах. Несмотря на скромные размеры (от 3 до 5,5 см), эти ракообразные обладают уникальным биологическим оружием — гипертрофированной клешней, масса которой может составлять до половины веса всего тела.

Устройство конечности напоминает механизм пистолета. Она состоит из двух частей: неподвижного «ложа» и подвижного пальца — «курка». Мощная мышца отводит курок назад, где он фиксируется специальной защелкой. При сокращении мышцы-замыкателя происходит резкий хлопок, который запускает цепочку невероятных физических явлений.

Физика кавитации: звук, свет и солнечный жар

Долгое время ученые ошибочно полагали, что звук рождается от соударения частей клешни. Однако исследование группы физика Детлефа Лозе доказало: главный разрушительный фактор — это кавитация.

Процесс занимает менее одной миллисекунды:

  1. Струя воды: При захлопывании клешни выталкивается поток воды со скоростью до 90 км/ч.

  2. Падение давления: Высокая скорость создает зону сверхнизкого давления, в которой образуется паровой пузырек.

  3. Коллапс: Под давлением окружающей толщи воды пузырек мгновенно схлопывается, порождая мощную ударную волну.

Результаты этого микровзрыва поражают воображение. Давление достигает 218 децибел, что громче звука реактивного двигателя. В эпицентре коллапса на мгновение вспыхивает свет (сонолюминесценция), а температура внутри пузырька поднимается до 4 700 °C. Этого импульса достаточно, чтобы мгновенно парализовать или убить добычу на расстоянии нескольких сантиметров.

Проклятие инженеров и маскировка для субмарин

Механизм, помогающий креветке выживать, стал серьезной проблемой для человечества. Явление кавитации — главный враг кораблестроения. Микровзрывы, аналогичные тем, что создает креветка, происходят на лопастях винтов больших судов. Это приводит к кавитационной эрозии: пузырьки буквально «выгрызают» частицы металла, разрушая самые прочные сплавы.

Интересный факт связан с историей мировых войн. Колонии креветок-щелкунов создают настолько плотный шумовой фон (похожий на треск горящего хвороста), что подводные лодки использовали его как акустическую завесу.

  • Сонарная маскировка: Субмарины прятались в районах обитания креветок, чтобы их шум заглушал работу двигателей.

  • Обучение акустиков: ВМФ США пришлось разрабатывать специальные программы, чтобы научить операторов отличать «креветочный хор» от реальных вражеских целей.

Социальное устройство: от симбиоза до «королевств»

Жизнь пистолетных креветок не ограничивается только охотой. У многих видов развита сложная социальная структура. Например, тигровые креветки живут в тесном союзе с рыбами-бычками: креветка строит общий дом, а более зоркая рыба выполняет роль часового.

Некоторые виды, такие как Synalpheus regalis, и вовсе строят эусоциальные колонии, напоминающие муравейники. Внутри морских губок живут сотни особей, во главе которых стоит единственная плодовитая «королева», а безопасность обеспечивают самцы-солдаты. Это уникальный пример сложной иерархии, практически не встречающийся у других обитателей океана.

Это интересно: Если креветка теряет свою боевую клешню, в ходе следующей линьки ее обычная клешня начинает превращаться в «пистолет», а на месте утраченной отрастает простая конечность. Эта способность к функциональной регенерации до сих пор изучается биологами как пример идеальной адаптации.

3
0
0
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

В Казахстане вводят полный запрет на вождение автомобиля для тысяч граждан: причиныНовости Казахстана
06.05.2026, 14:55 0
Россия зафиксировала рекордный поток из Казахстана: почему наши граждане стали ездить к соседям чаще всехНовости Казахстана
08.05.2026, 06:45 0
С 1 мая тенге получит «соседа»: Казахстан официально вводит правила для новой формы активовНовости Казахстана
30.04.2026, 18:49 0
В Казахстане появятся три выходных подряд в июле 2026 годаНовости Казахстана
22.05.2026, 17:07 0
Красная кнопка Нацбанка: после каких сумм на Kaspi или Халык казахстанцам заблокируют счетаНовости Казахстана
18.05.2026, 08:39 0

Последние комментарии

< >
В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь