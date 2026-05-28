Кая Каллас пригрозила России «разрушительными последствиями»

Глава европейской дипломатии Кая Каллас заявила, что возможное нападение России на страны НАТО приведет к серьезным последствиям для Москвы. При этом в ЕС отвергли обвинения в адрес стран Балтии по поводу поддержки ударов по территории России, сообщает Lada.kz.

Верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас выступила с очередным жестким заявлением в адрес России. В интервью немецкому журналу Der Spiegel она подчеркнула, что страны НАТО рассматривают любую потенциальную угрозу одному из членов альянса как угрозу всему блоку.

По словам Каллас, Россия на протяжении долгого времени якобы демонстрирует угрозы в адрес европейских государств, поэтому страны НАТО придерживаются принципа коллективной безопасности.

«Если Москва угрожает одной из этих стран, она угрожает НАТО в целом. Нападение на НАТО будет иметь разрушительные последствия для России», — заявила глава европейской дипломатии.

Во время беседы Каллас также прокомментировала заявления о том, что государства Балтии якобы позволяют Украине использовать свое воздушное пространство для нанесения ударов по территории России.

Глава дипломатии ЕС отвергла подобные обвинения. По ее словам, российская сторона и ранее использовала подобные заявления в качестве аргументов и предлогов.

Она отметила, что не может «читать мысли российских чиновников», однако подобные обвинения, по ее мнению, уже звучали раньше.

Президент России Владимир Путин ранее неоднократно заявлял, что Москва не собирается нападать на страны Европы или НАТО. Российский лидер подчеркивал, что подобные заявления западных политиков не соответствуют действительности.

Во время встречи с премьер-министром Словакии Робертом Фицо Путин вновь заявил, что разговоры о якобы готовящемся нападении России на одну из западных стран являются необоснованными.

По словам президента РФ, политики, распространяющие подобные утверждения, являются «специалистами по фильмам ужасов».

Российский лидер также обращал внимание на то, что в информационном пространстве активно нагнетается тема возможного нападения России на Европу.

Путин подчеркнул, что здравомыслящие люди воспринимают подобные заявления как провокацию либо как проявление полной некомпетентности.

На фоне продолжающегося конфликта вокруг Украины отношения между Россией и странами НАТО остаются напряженными. Западные государства продолжают обсуждать вопросы безопасности в Европе, а Москва регулярно отвергает обвинения в подготовке агрессии против стран альянса.