Врач объяснил, какие таблетки нельзя делить пополам и почему это опасно

Разделение лекарственных препаратов на части — распространенная практика для экономии или коррекции дозы. Однако эксперты предупреждают: самовольное вмешательство в форму препарата может сделать лечение бесполезным или даже токсичным, сообщает Lada.kz со ссылкой на «Газета.Ru».
Многие полагают, что разделительная полоса (риска) на таблетке — это лишь вспомогательный элемент для удобства. На самом деле, её наличие — результат строгих лабораторных испытаний. Как объяснила в беседе с «Газетой.Ru» провизор Карина Титова, насечка гарантирует, что действующее вещество распределено в массе лекарства абсолютно равномерно.
Если риски нет, производитель не дает гарантии, что в левой и правой половине таблетки содержится равное количество активного компонента. В одной части может оказаться почти вся доза, а в другой — лишь вспомогательный мел.
Главная опасность деления таблеток без специальных меток заключается в высокой погрешности дозирования. По словам специалиста, при разламывании таких препаратов отклонение от необходимой дозы часто составляет 15% и более.
Для большинства обычных витаминов это может быть не критично, однако существует ряд препаратов, где точность идет на миллиграммы:
Сердечные гликозиды и антиаритмические средства: малейший перебор может вызвать тяжелую интоксикацию, а недобор — приступ.
Противоэпилептические препараты: нарушение концентрации вещества в крови чревато возвращением судорожной активности.
Гормональные средства: требуют ювелирной точности для поддержания стабильного фона.
Неправильное деление делает терапию непредсказуемой: пациент либо получает опасную дозу, либо не лечится вовсе, позволяя болезни прогрессировать.
Отдельное внимание эксперт уделила капсулам. Большинство из них защищены специальной оболочкой не просто так. Она должна доставить содержимое в определенный отдел кишечника или обеспечить постепенное (пролонгированное) высвобождение лекарства.
Вскрывать капсулу и высыпать порошок в еду или воду можно только в одном случае: если это прямо разрешено в инструкции. Чаще всего это касается препаратов с «немедленным освобождением», предназначенных для быстрого растворения в желудке. В остальных ситуациях содержимое может быть уничтожено агрессивной средой желудочного сока еще до того, как начнет действовать.
Даже если таблетка имеет риску и её разрешено делить, провизоры не рекомендуют заготавливать части впрок.
Разрушение структуры: При нарушении целостности заводской оболочки многие компоненты начинают активно впитывать влагу из воздуха.
Окисление: Под воздействием света и кислорода активные вещества могут деградировать и терять свои химические свойства.
Совет эксперта: Если у вас возникают сомнения, можно ли делить конкретный препарат, всегда сверяйтесь с официальной инструкцией в разделе «Способ применения и дозы» или проконсультируйтесь с фармацевтом непосредственно в аптеке.
