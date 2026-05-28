Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
28.05.2026, 12:47

Врач объяснил, какие таблетки нельзя делить пополам и почему это опасно

Новости Мира 0 369

Разделение лекарственных препаратов на части — распространенная практика для экономии или коррекции дозы. Однако эксперты предупреждают: самовольное вмешательство в форму препарата может сделать лечение бесполезным или даже токсичным, сообщает Lada.kz со ссылкой на «Газета.Ru».

Фото: кадр YouTube

Почему отсутствие «риски» — это стоп-сигнал для пациента

Многие полагают, что разделительная полоса (риска) на таблетке — это лишь вспомогательный элемент для удобства. На самом деле, её наличие — результат строгих лабораторных испытаний. Как объяснила в беседе с «Газетой.Ru» провизор Карина Титова, насечка гарантирует, что действующее вещество распределено в массе лекарства абсолютно равномерно.

Если риски нет, производитель не дает гарантии, что в левой и правой половине таблетки содержится равное количество активного компонента. В одной части может оказаться почти вся доза, а в другой — лишь вспомогательный мел.

Смертельная погрешность: риск передозировки и потери эффекта

Главная опасность деления таблеток без специальных меток заключается в высокой погрешности дозирования. По словам специалиста, при разламывании таких препаратов отклонение от необходимой дозы часто составляет 15% и более.

Для большинства обычных витаминов это может быть не критично, однако существует ряд препаратов, где точность идет на миллиграммы:

  • Сердечные гликозиды и антиаритмические средства: малейший перебор может вызвать тяжелую интоксикацию, а недобор — приступ.

  • Противоэпилептические препараты: нарушение концентрации вещества в крови чревато возвращением судорожной активности.

  • Гормональные средства: требуют ювелирной точности для поддержания стабильного фона.

Неправильное деление делает терапию непредсказуемой: пациент либо получает опасную дозу, либо не лечится вовсе, позволяя болезни прогрессировать.

Можно ли вскрывать капсулы?

Отдельное внимание эксперт уделила капсулам. Большинство из них защищены специальной оболочкой не просто так. Она должна доставить содержимое в определенный отдел кишечника или обеспечить постепенное (пролонгированное) высвобождение лекарства.

Вскрывать капсулу и высыпать порошок в еду или воду можно только в одном случае: если это прямо разрешено в инструкции. Чаще всего это касается препаратов с «немедленным освобождением», предназначенных для быстрого растворения в желудке. В остальных ситуациях содержимое может быть уничтожено агрессивной средой желудочного сока еще до того, как начнет действовать.

Влажность и свет: почему нельзя хранить «половинки»

Даже если таблетка имеет риску и её разрешено делить, провизоры не рекомендуют заготавливать части впрок.

  1. Разрушение структуры: При нарушении целостности заводской оболочки многие компоненты начинают активно впитывать влагу из воздуха.

  2. Окисление: Под воздействием света и кислорода активные вещества могут деградировать и терять свои химические свойства.

Совет эксперта: Если у вас возникают сомнения, можно ли делить конкретный препарат, всегда сверяйтесь с официальной инструкцией в разделе «Способ применения и дозы» или проконсультируйтесь с фармацевтом непосредственно в аптеке.

