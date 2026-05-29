Ракета миллиардера Безоса взорвалась на стартовой площадке (видео)

Тяжелая ракета-носитель New Glenn космической компании Blue Origin взорвалась во время проведения плановых огневых испытаний на космодроме во Флориде, сообщает Lada.kz со ссылкой на tvzvezda.ru.

Огненный гриб над мысом Канаверал: что произошло на космодроме

Авария произошла на стартовой площадке Space Launch Complex 36 (SLC-36) на мысе Канаверал. В ходе так называемых статических огневых испытаний (hot-fire test), когда инженеры запускают двигатели ракеты, жестко закрепленной на Земле, произошел критический сбой. Очевидцы и камеры профильных мониторинговых каналов (включая NASASpaceflight) зафиксировали мгновенное появление гигантского огненного шара и мощный взрыв, после которого в ночное небо поднялось густое грибовидное облако дыма. По сообщениям местных жителей, взрывная волна была такой силы, что задрожали окна в близлежащих домах.

Официальные представители Blue Origin оперативно подтвердили инцидент, назвав его «аномалией». К счастью, по заявлениям компании и экстренных служб округа Бревард, никто из персонала не пострадал, а пожарные приняли решение позволить остаткам топлива безопасно выгореть.

«Еще слишком рано называть первопричину, но мы уже работаем над ее поиском. Это был очень тяжелый день, но мы восстановим все, что необходимо, и вернемся к полетам. Это того стоит», — прокомментировал катастрофу основатель компании Джефф Безос.

Удар по амбициям Amazon и конкуренции с Илоном Маском

Двухступенчатая тяжелая ракета New Glenn — это главный технологический козырь Джеффа Безоса в космической гонке. Уничтоженный взрывом носитель готовился к своей четвертой миссии (NG-4), в рамках которой на низкую околоземную орбиту должны были отправиться 48 коммерческих спутников связи Project Kuiper (Amazon LEO) для высокоскоростного широкополосного интернета.

Самих спутников на борту в момент испытаний не было, однако потеря ракеты неизбежно заморозит развертывание глобальной сети Amazon, призванной составить прямую конкуренцию созвездию Starlink от SpaceX. На инцидент уже отреагировал глава SpaceX Илон Маск, лаконично написав в соцсети X: «Крайне прискорбно. Ракеты — это сложно».

Хроника неудач и туманное будущее лунной программы NASA

Для проекта New Glenn, названного в честь первого американского астронавта Джона Гленна, эта авария стала тяжелейшим ударом. Космический дебют ракеты состоялся в январе 2025 года после многолетних переносов, однако закрепить успех компании Безоса пока не удается. В частности:

В ноябре прошлого года Blue Origin в последний момент отменила запуск New Glenn к Марсу при идеальных погодных условиях, так и не назвав точную причину.

Предыдущие попытки старта также регулярно переносились из-за циклонов во Флориде.

Всего месяц назад, во время третьего полета New Glenn, сбой на верхнем этапе помешал вывести на расчетную орбиту спутник связи BlueBird 7.

Поскольку площадка SLC-36 является единственным функционирующим стартовым комплексом для New Glenn, масштабные разрушения инфраструктуры из-за взрыва могут вывести компанию из строя на долгие месяцы. Отраслевые эксперты подчеркивают, что этот инцидент ставит под угрозу не только график Amazon, но и стратегические планы NASA. Напомним, правительственное агентство активно рассчитывает на Blue Origin и их лунный посадочный модуль Blue Moon в рамках программы «Артемида» (Artemis) по возвращению человека на Луну. Теперь расследование Федерального управления гражданской авиации США (FAA) и ремонт космодрома могут сдвинуть сроки этих миссий как минимум на год.