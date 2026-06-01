Житель Минска сделал замечание соседям и оказался замурован в бетон

В Минске завершено расследование резонансного уголовного дела в отношении двух братьев, совершивших зверское убийство своего 35-летнего соседа. Мужчина попытался успокоить шумевших в подъезде мужчин, после чего был жестоко убит, а его тело преступники зацементировали в глухом лесу Минской области. Дело передано в суд, фигурантам грозит вплоть до исключительной меры наказания, сообщает Lada.kz со ссылкой на belnovosti.

От мирного застолья к жестокой расправе: хронология трагедии

Трагические события развернулись в конце мая 2026 года в одной из многоэтажек столицы. По данным Следственного управления УСК по городу Минску, двое родных братьев в возрасте 54 и 60 лет у себя в квартире распивали спиртные напитки. В какой-то момент один из родственников, будучи уже сильно нетрезвым, вышел на лестничную клетку, где начал вести себя неадекватно — громко кричал, нецензурно выражался и стучал в чужие двери.

На шум из своей квартиры вышел 35-летний сосед. Ему удалось утихомирить дебошира и избежать открытого конфликта на месте. Более того, общение продолжилось в мирном русле: сосед согласился зайти в квартиру к братьям, чтобы окончательно уладить инцидент, и присоединился к их застолью.

Однако алкогольное опьянение хозяев быстро переросло в немотивированную агрессию. Между старшим братом и гостем вспыхнула словесная перепалка. Конфликт моментально перешел в горячую фазу — фигурант схватил электрический удлинитель и начал душить соседа, после чего нанес ему несколько ударов ножом в шею и голову. Практически сразу к избиению подключился и младший брат. Родственники наносили удары вдвоем до тех пор, пока их жертва не перестала подавать признаки жизни.

Спецоперация по сокрытию улик: как братья пытались обмануть следствие

Осознав, что сосед мертв, мужчины не стали вызывать экстренные службы, а детально спланировали операцию по сокрытию следов преступления. Для этого они оперативно съездили в свой гараж, расположенный в Воложинском районе, откуда привезли строительные инструменты и материалы: лопаты, пленку и мешки с сухим цементом.

Вернувшись на место убийства, подельники реализовали целый комплекс мер по ликвидации улик:

Зачистка квартиры: они тщательно отмыли все следы крови в комнатах;

Упаковка тела: труп погибшего завернули в плотное покрывало и туго обвязали автомобильным буксировочным тросом;

Уничтожение цифровых следов: дождавшись ночи, когда во дворе и подъезде никого не было, один из братьев намеренно вывел из строя камеру видеонаблюдения на входе;

Захоронение: тело вывезли в глухой лесной массив Минской области, сбросили в заранее вырытую яму, после чего залили плотным слоем цементного раствора и засыпали землей.

Завершив погребение, преступники вернулись к гаражу в Воложинском районе, где в металлической бочке сожгли окровавленное покрывало, одежду и нож, ставший орудием убийства. Злоумышленники были уверены, что предусмотрели абсолютно всё.

Роковая ошибка: что вывело сыщиков на след убийц

Обман раскрылся оперативно благодаря бдительности родственников погибшего и профессионализму правоохранителей. Спустя несколько дней после исчезновения мужчины в милицию обратилась его мать. Женщина вспомнила важную деталь: она сама попросила сына сходить к беспокойным соседям и попросить их вести себя потише, после чего тот бесследно пропал.

На место предполагаемого исчезновения незамедлительно выехала следственно-оперативная группа. При первичном осмотре территории опытные сыщики сразу заметили поврежденную камеру подъездного наблюдения, что вызвало обоснованные подозрения. Причесывая близлежащие дворы, в одном из мусорных контейнеров неподалеку оперативники обнаружили выброшенные окровавленные вещи.

Заподозрив братьев, правоохранители установили их местонахождение. Обоих фигурантов задержали в ходе штурма прямо в том самом гараже в Воложинском районе, где они рассчитывали пересидеть первые дни поисков. Под тяжестью неопровержимых улик задержанные сознались в содеянном и лично указали место в лесу, где зацементировали соседа.

Официальные выводы экспертизы и грозящее наказание

Согласно официальному заключению судебно-медицинской экспертизы, проведенной специалистами ГКСЭ, смерть 35-летнего минчанина была мучительной. Она наступила в результате комбинированной сочетанной травмы головы, шеи, туловища и конечностей. Ситуация осложнилась массивной кровопотерей, а также воздушной эмболией правых отделов сердца и желудочков головного мозга.

В рамках расследования был проведен колоссальный объем следственных действий: проведены десятки сложных экспертиз, допрошены свидетели, осуществлена проверка показаний на месте и проведен детальный следственный эксперимент.

На сегодняшний день братьям предъявлено окончательное обвинение по пунктам 6 и 15 части 2 статьи 139 Уголовного кодекса Республики Беларусь — убийство, совершенное с особой жестокостью, группой лиц. С санкции прокурора обвиняемые заключены под стражу. Санкция данной статьи является одной из самых суровых в белорусском законодательстве и предусматривает наказание вплоть до пожизненного заключения или смертной казни. Материалы дела официально переданы прокурору для направления в суд.