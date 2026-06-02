Режут, топят и бросают об стены: почему игрушка «Наташа» вызвала скандал в Китае

Популярная в Китае антистресс-игрушка «Наташа», выполненная в виде младенца, оказалась в центре общественного скандала. Несмотря на огромный спрос, психологи, педагоги и родители выражают серьезную обеспокоенность из-за опасного тренда, который распространяется в социальных сетях, сообщает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru.

Фото: CCTV-13

Игрушка для снятия стресса неожиданно стала объектом издевательств

В Китае стремительно набирает популярность необычная антистресс-игрушка под названием «Наташа». Изначально производители позиционировали ее как мягкий аксессуар для расслабления и эмоциональной разгрузки. Игрушку можно сжимать, растягивать и мять, что, по задумке создателей, должно помогать справляться с напряжением и стрессом.

Однако вскоре вокруг товара сформировался совершенно иной тренд. Пользователи социальных сетей начали публиковать видеоролики, в которых подвергают игрушку различным испытаниям и имитируют над ней жестокие действия.

Соцсети заполонили ролики с «наказанием» игрушки

На популярных китайских платформах появились тысячи видео, где владельцы «Наташи» бросают ее об стены, режут ножами, прокалывают иглами, топят в воде и даже инсценируют хирургические операции.

Авторы подобных роликов объясняют свои действия желанием снять стресс или развлечь аудиторию. Некоторые видео набирают миллионы просмотров, что способствует дальнейшему распространению тренда среди подростков и детей.

Эксперты отмечают, что вирусный характер подобных публикаций стимулирует пользователей создавать все более необычный и шокирующий контент ради популярности в интернете.

Скандал не помешал рекордным продажам

Несмотря на волну критики, спрос на игрушку продолжает стремительно расти. По данным китайских СМИ, отдельные магазины уже продали десятки тысяч экземпляров «Наташи».

На крупных маркетплейсах объемы реализации исчисляются сотнями тысяч единиц. Игрушка превратилась в один из самых обсуждаемых товаров последних месяцев и продолжает пользоваться высокой популярностью среди покупателей.

Специалисты связывают это с активным распространением контента в соцсетях, который фактически стал бесплатной рекламой продукта.

Психологи предупреждают об опасных последствиях

На фоне популярности игрушки тревогу начали бить специалисты в области детской психологии и образования.

По их мнению, регулярный просмотр роликов с агрессивными действиями может сформировать у детей искаженное представление о способах борьбы с негативными эмоциями. Эксперты опасаются, что подобный контент способен нормализовать агрессивное поведение и снизить чувствительность к проявлениям жестокости.

Кроме того, специалисты обращают внимание на то, что дети зачастую не способны критически воспринимать подобные тренды и могут копировать увиденное поведение в реальной жизни.

Школы и родители требуют ограничений

Общественная дискуссия вокруг игрушки уже привела к первым мерам со стороны образовательных учреждений.

В ряде регионов Китая школьникам рекомендовали не приносить «Наташу» на занятия. Родители также выступают за усиление контроля над распространением подобных товаров и требуют более тщательной оценки их влияния на детей.

Многие считают, что производители и торговые площадки должны учитывать не только коммерческий успех продукции, но и возможные социальные последствия ее популяризации.

Возникли вопросы и к безопасности продукции

Помимо морально-психологических аспектов, обсуждение затронуло и качество самой игрушки.

Некоторые покупатели жалуются на сильный химический запах, исходящий от изделия после распаковки. Это вызвало дополнительные вопросы о материалах, используемых при производстве товара.

Эксперты напоминают, что часть подобных антистресс-игрушек может поступать в продажу без необходимой сертификации и полноценного контроля качества. В связи с этим специалисты советуют родителям внимательно проверять происхождение продукции и наличие документов, подтверждающих ее безопасность.