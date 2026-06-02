Цены на этот вид топлива рухнут: эксперты назвали товар, который обесценится

Мировой рынок сжиженного природного газа (СПГ) находится на пороге затяжного кризиса перепроизводства, который может спровоцировать обвальное падение цен на это топливо в ближайшие годы, сообщает Lada.kz со ссылкой на lenta.ru.

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Текущая геополитическая напряженность на Ближнем Востоке временно удерживает котировки на высоком уровне, однако за кулисами военного конфликта скрываются тектонические изменения в структуре мирового энергоснабжения. Обозреватель Bloomberg Хавьер Блас предупреждает: как только острая фаза кризиса будет преодолена, газовую отрасль захлестнет волна избыточного предложения.

Фактор Ормузского пролива и дипломатические сценарии

Ключевым триггером для ценовой коррекции на энергетическом рынке выступает исход переговоров между Вашингтоном и Тегераном. Если дипломатический процесс увенчается успехом и Ормузский пролив — важнейшая мировая транспортная артерия — после июля останется полностью разблокированным, искусственный дефицит мгновенно исчезнет. В этом сценарии стоимость сжиженного газа вернется к траектории долгосрочного снижения.

На данный момент риски остаются высокими: катарский энергетический гигант QatarEnergy был вынужден продлить действие форс-мажорных обстоятельств по экспортным контрактам до середины августа. Данное решение стало прямым следствием ракетного удара Ирана по критической инфраструктуре завода в Рас-Лаффане, произошедшего в марте. Уведомления о срыве графиков поставок уже получили крупнейшие европейские контрагенты, включая итальянскую корпорацию Edison, что заставляет импортеров панически закупать излишки топлива в преддверии отопительного сезона 2026–2027 годов.

Третья волна экспансии: мощности растут быстрее спроса

Главная фундаментальная угроза для цен на СПГ сформировалась задолго до эскалации на Ближнем Востоке. Отрасль переживает так называемую «третью волну» масштабного расширения производственных мощностей, которая, по прогнозам профильных аналитиков, продлится вплоть до 2030 года.

Статистика Международного энергетического агентства (МЭА) подтверждает беспрецедентные масштабы грядущего профицита:

В 2025 году инвестиционные решения и официальные разрешения на строительство новых СПГ-заводов достигли абсолютного исторического рекорда — суммарно более 100 миллиардов кубометров в год.

В стадии активного планирования, экспертизы и согласования сейчас находятся перспективные проекты совокупной мощностью свыше 700 миллиардов кубометров.

Фактический запуск строящихся объектов в краткосрочной перспективе приведет к увеличению объемов глобального предложения СПГ более чем в два раза.

«Будет ли достаточный спрос? Сомневаюсь. По крайней мере, сомневаюсь, что он будет на уровне довоенных цен. Чтобы стимулировать рост потребления, стоимость СПГ должна снизиться еще больше», — констатирует аналитик Bloomberg Хавьер Блас.

Диверсификация и уход от ближневосточных рисков

Затяжной конфликт вокруг Ирана запустил необратимые процессы в стратегиях ведущих государств-импортеров. Закрытие или даже временная blockade Ормузского пролива навсегда лишили этот водный путь статуса безопасного коридора в глазах азиатских и европейских политиков.

Чтобы минимизировать зависимость от нестабильного региона, крупнейшие потребители энергии берут курс на жесткую диверсификацию. В среднесрочной перспективе выпадающие объемы катарского и ближневосточного СПГ будут замещаться альтернативными источниками генерации. Главную ставку импортеры делают на форсированный переход к возобновляемой солнечной энергетике, а в ряде случаев — на временный возврат к экономически более доступному, хотя и менее экологичному углю. Эта тенденция дополнительно ограничит потенциал восстановления спроса на газ, заставляя производителей конкурировать друг с другом исключительно путем снижения цен.