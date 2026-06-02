Китайские электромобили с пробегом катастрофически падают в цене в Европе

Подержанные электромобили китайских брендов на европейском рынке дешевеют значительно быстрее конкурентов. Аналитики связывают эту тенденцию с опасениями покупателей по поводу долгосрочного обслуживания автомобилей и высокой скоростью появления новых моделей, сообщает Lada.kz со ссылкой на Autonews Europe .

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Стоимость падает быстрее, чем у конкурентов

Китайские автопроизводители продолжают расширять присутствие на европейском рынке, однако на вторичном рынке их автомобили столкнулись с серьезной проблемой. Согласно данным немецкой оценочной компании DAT, китайские электромобили и подключаемые гибриды теряют стоимость примерно в два раза быстрее, чем большинство других машин, представленных в Европе.

Эксперты отмечают, что с течением времени эта тенденция становится еще более заметной. По мере старения автомобиля его рыночная стоимость снижается ускоренными темпами, что вызывает беспокойство как у покупателей, так и у участников автомобильного бизнеса.

От падения цен страдают владельцы и дилеры

Стремительное обесценивание автомобилей приводит к финансовым потерям сразу для нескольких категорий участников рынка. В первую очередь это касается владельцев машин, которые при продаже получают значительно меньше денег, чем рассчитывали.

Сложности возникают и у дилерских центров, особенно работающих по программам гарантированного обратного выкупа. При падении остаточной стоимости автомобилей такие схемы становятся менее выгодными и могут приносить убытки.

Негативные последствия ощущают также лизинговые компании. После окончания срока аренды им приходится реализовывать возвращенные автомобили по ценам, которые оказываются ниже ожидаемых.

Покупатели сомневаются в будущем китайских брендов

Одной из главных причин происходящего аналитики называют недостаток доверия со стороны европейских потребителей.

Представитель DAT Мартин Вайс отметил, что для успешного закрепления на рынке недостаточно предложить качественный и современный автомобиль. Покупатели хотят быть уверены, что через несколько лет смогут без проблем обслуживать машину, приобретать запчасти и получать техническую поддержку.

Именно опасения относительно будущего отдельных китайских брендов заставляют многих клиентов осторожно относиться к покупке таких автомобилей на вторичном рынке, что напрямую влияет на их стоимость.

Быстрая смена моделей ускоряет обесценивание

Еще одной причиной падения цен стала высокая скорость развития китайского автопрома. Производители регулярно представляют новые поколения электромобилей, оснащенные более современными технологиями, улучшенными аккумуляторами и дополнительными функциями.

В результате модели, выпущенные всего несколько лет назад, быстро уступают новинкам по привлекательности и технологичности. Это снижает интерес покупателей к подержанным автомобилям и оказывает дополнительное давление на их рыночную стоимость.

По мнению экспертов, именно стремительное обновление модельного ряда стало одним из факторов, который парадоксальным образом работает против самих производителей на вторичном рынке.

Что необходимо для изменения ситуации

Специалисты считают, что китайским компаниям необходимо не только выпускать новые автомобили, но и активно развивать сервисную инфраструктуру в Европе. Наличие широкой сети обслуживания, доступных запчастей и долгосрочных гарантий способно повысить доверие покупателей.

Если производителям удастся убедить клиентов в надежности своей поддержки на годы вперед, это поможет укрепить позиции брендов и замедлить падение стоимости автомобилей на вторичном рынке.