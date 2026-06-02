Саудовская Аравия начала раздачу бесплатных билетов на ЧМ-2026

Федерация футбола Саудовской Аравии приняла экстренное решение о бесплатной раздаче билетов на матчи чемпионата мира 2026 года для своих болельщиков. На такой радикальный шаг спортивные чиновники пошли из-за серьезных опасений ФИФА касательно катастрофически низкой посещаемости стадионов в США, сообщает Lada.kz со ссылкой на РИА Новости.

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«С тебя присутствие, с нас билеты»: официальное заявление властей

Масштабная кампания по привлечению зрителей на трибуны уже стартовала. Официальное объявление о раздаче бесплатных квитков появилось на страницах посольства Саудовской Аравии в США. Дипломатическое ведомство обратилось ко всем соотечественникам, находящимся в Северной Америке, с призывом поддержать национальную сборную в обмен на бесплатный проход на арены.

«Начинается обратный отсчет до чемпионата мира по футболу. По этому случаю Федерация футбола Саудовской Аравии предлагает бесплатные билеты для болельщиков сборной Саудовской Аравии, находящихся в США. С тебя присутствие, с нас билеты», — подчеркивается в официальной публикации дипмиссии.

Согласно утвержденной схеме, получить заветный билет совершенно бесплатно сможет каждый подданный королевства, который приедет в город проведения матча, чтобы поддержать команду. На данный момент на открытом рынке спекулянты и официальные платформы предлагают билеты на игры саудовцев по астрономическим ценам — вплоть до 3 тысяч долларов за штуку, из-за чего обычные фанаты не могут позволить себе визит на стадион. Как результат — тысячи мест на огромных американских аренах рискуют остаться абсолютно пустыми.

Судебные иски и американские реалии: почему ФИФА бьет тревогу

Ситуация вокруг посещаемости ЧМ-2026 накалилась до предела. Как сообщает британское издание The Sun, ФИФА находится под колоссальным давлением. Причиной стали судебные иски, которые американские штаты и города, принимающие турнир, начали массово подавать против Международной федерации футбола.

Принимающие стороны обвиняют организацию во главе с Джанни Инфантино в жестком невыполнении обещаний. Изначально ФИФА гарантировала городам США огромные экономические выгоды и гарантированный приток туристов за счет расширения формата чемпионата мира до 48 сборных. Однако реальность оказалась иной: из-за завышенных цен на билеты и логистических сложностей спрос на матчи команд «второго эшелона» оказался критически мал. Пустые трибуны грозят городам-организаторам колоссальными убытками вместо ожидаемой прибыли.

Проверенная схема: США наступают на те же грабли

Стоит отметить, что подобный кризис со зрительским интересом возникает в США уже не в первый раз. По информации инсайдеров, аналогичная спасательная стратегия «нулевых билетов» уже обкатывалась международными футбольными функционерами совсем недавно — во время Клубного чемпионата мира 2025 года, который также принимали американские стадионы.

Тогда организаторы столкнулись со схожей проблемой: матчи между не самыми медийными клубами на гигантских аренах не вызывали интереса у местной публики. Чтобы телевизионная картинка не выглядела позорно, а спонсоры не разрывали контракты, билеты так же массово распространялись бесплатно через диаспоры, студенческие организации и партнерские сети.

Эксперты отмечают, что текущий шаг Саудовской Аравии — это вынужденный компромисс между ФИФА и богатой ближневосточной федерацией, призванный спасти репутацию главного футбольного турнира планеты в глазах американского бизнеса и судов.