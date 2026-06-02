Отеки уходят за несколько дней: простые привычки, которые меняют тело

Отечность лица и конечностей часто ошибочно принимают за следствие жары или усталости. Топ-тренер Алена Савченко раскрыла три простые ежедневные привычки, которые помогут организму естественным путем избавиться от застойной жидкости и вернуть легкость всего за несколько дней, сообщает Lada.kz со ссылкой на «Газете.Ru».

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Биохимия застоя: почему тело «копит» воду?

Большинство людей при появлении отеков совершают фатальную ошибку — начинают пить меньше жидкости или принимают диуретики. На самом деле корень проблемы кроется в дисбалансе базовых привычек, которые нарушают циркуляцию лимфы.

Как объяснила Алена Савченко, ведущий тренер тренажерного зала сети фитнес-клубов Pride Fitness (входящей в ГК Pride United), устранить задержку жидкости можно без изнурительных диет и сложных медицинских схем. Для этого достаточно скорректировать три ключевых аспекта своей жизни: сон, движение и питьевой режим.

Привычка №1. Сон против кортизола: как отдых «сушит» тело

Первый шаг на пути к рельефному телу и свежему лицу — это строгое соблюдение режима сна. По словам эксперта, постоянное недосыпание и хронический стресс переводят организм в режим выживания, что моментально сказывается на внешнем виде.

«Простой отдых положительно влияет на самочувствие и внешний вид. Уже после пары дней нормального сна продолжительностью 7–8 часов тело и лицо будут выглядеть более подтянутыми», — отмечает Алена Савченко.

С точки зрения эндокринологии, недосып резко повышает уровень гормона стресса — кортизола. Кортизол напрямую влияет на водно-солевой баланс, задерживая натрий и, как следствие, воду в межклеточном пространстве. Кроме того, именно в фазе глубокого сна (с 23:00 до 2:00) вырабатывается соматотропин — гормон роста, который отвечает за регуляцию композиции тела и естественный дренаж тканей. Спящий вовремя человек худеет и «сливает» отеки прямо во сне.

Привычка №2. Запуск лимфатического насоса через движение

Второй важнейший фактор — регулярная физическая активность. Наше тело устроено так, что лимфатическая система, в отличие от кровеносной, не имеет своего «сердца» (насоса). Лимфу по сосудам продвигает исключительно сокращение скелетных мышц.

«При недостатке движения в организме замедляется лимфоток, что приводит к удержанию жидкости и отекам. Улучшить ситуацию помогут кардио-нагрузки или тренировки 2–3 раза в неделю. Если такой возможности нет, то старайтесь больше гулять каждый день, по возможности меньше пользоваться машиной и лифтом», — рекомендует тренер.

Фитнес-анатомия доказывает: обычная ходьба является лучшим лимфодренажным упражнением благодаря так называемому «насосу стопы» и работе икроножных мышц. При каждом шаге происходит механическое сжатие глубоких лимфатических сосудов. Если человек сидит по 8 часов в офисе, происходит застой не только в ногах, но и в области таза, что блокирует отток жидкости со всего тела. Умеренная ходьба разглаживает фасции (соединительную ткань) и убирает так называемый тканевый застой.

Привычка №3. Парадокс гидратации: пей, чтобы не отекать

Третье золотое правило — грамотный контроль питания и водно-солевого баланса. Здесь работает парадоксальный, на первый взгляд, закон природы: чем меньше чистой воды получает организм, тем сильнее он ее удерживает.

Специалист подчеркивает: необходимо ежедневно выпивать персональную норму чистой воды, а также минимизировать в рационе скрытую соль, продукты быстрого приготовления (фастфуд) и алкогольные напитки, которые являются главными провокаторами утренней припухлости.

Когда организм испытывает дефицит чистой воды, почки начинают вырабатывать гормон альдостерон. Его задача — заблокировать выведение натрия, чтобы удержать те крохи влаги, которые остались в теле. Как только вы начинаете пить достаточно чистой воды, мозг дает сигнал надпочечникам снизить выработку альдостерона, и тело добровольно отдает лишнюю жидкость.

Накопительный эффект: резюме эксперта

Главный секрет борьбы с отеками — это регулярность. Алена Савченко резюмирует, что даже минимальные, но ежедневные изменения в образе жизни способны полностью преобразить фигуру и вернуть легкость. Внимательное отношение к рутинным привычкам в долгосрочной перспективе работает эффективнее любых экспресс-диет, гарантируя стабильный и заметный результат без вреда для здоровья.