В Индии 42 жениха приехали на свадьбу к пустоте

Массовая свадебная церемония в индийском городе Девас обернулась грандиозным скандалом и разбитыми сердцами. На торжество съехались сразу 42 жениха в праздничных нарядах, однако вместо пышного праздника их встретил пустой пустырь: ни невест, ни организаторов на месте не оказалось, сообщает Lada.kz.

Фото: ndtv.com

Как выяснило издание NDTV, мужчины стали жертвами циничной и тщательно спланированной брачной аферы.

Иллюзия счастья за полмиллиона рупий

Организаторы преступной схемы действовали расчетливо. Они целенаправленно искали консервативные семьи, чьи взрослые сыновья по разным причинам долго не могли найти спутницу жизни. Для традиционной Индии, где брак имеет сакральное значение, а холостяцкий статус мужчины часто порицается обществом, это было уязвимым местом.

Мошенники показывали доверчивым родителям фотографии «потенциальных невест». Мужчинам утверждали, что все девушки — скромные воспитанницы местного приюта, которые мечтают о создании семьи. За организацию официального бракосочетания, покупку свадебных нарядов и проведение банкета злоумышленники брали с каждой семьи фиксированный взнос — от 12 до 25 тысяч рупий.

В общей сложности от действий аферистов пострадали десятки семей, а их суммарный финансовый ущерб превысил 1 миллион рупий (около 12 000 долларов США).

Ожидание длиной в день: как раскрылся обман

В назначенный день нарядно одетые женихи в сопровождении многочисленных родственников начали прибывать к месту проведения свадьбы. Однако вместо праздничного шатра их ждала пустота.

Преступники до последнего удерживали ситуацию под контролем. По телефону они уверяли собравшихся, что автобус с невестами попал в пробку, задержался в пути и «вот-вот приедет из другого города». Десятки людей провели на жаре весь день в ожидании чуда. Лишь поздним вечером, когда телефоны организаторов окончательно отключились, обманутые индийцы поняли, что никакой свадьбы не будет, и обратились в полицию.

Следствие быстро установило, что «невесты из приюта» существовали только на бумаге. Все фотографии, которые мошенники показывали женихам, были без их ведома скачаны из социальных сетей и принадлежали обычным пользовательницам, даже не подозревавшим о своей «свадьбе».

Почему эта схема сработала? Глубинные причины брачного кризиса в Индии

Демографический дисбаланс: В Индии на протяжении десятилетий из-за селективных абортов сохраняется жесткий дефицит женщин. На 1000 мужчин в некоторых штатах приходится менее 900 женщин. Найти жену, особенно в сельской местности — колоссальная проблема.

Давление кастовой системы: Традиции требуют искать пару строго внутри своей касты и подкасты. Мошенники же предложили сиротам «свободный статус», что автоматически снимало кастовые ограничения и манило мужчин, уставших от долгих поисков.

Экономия на приданом: В Индии традиционно семья невесты платит жениху (Dowry). В данном случае схема была перевернута: женихи платили небольшую сумму за организацию, что выглядело для них крайне выгодной «акцией» по меркам индийских свадебных расходов, которые обычно исчисляются тысячами долларов.

Итоги расследования

На данный момент местная полиция уже арестовала двоих ключевых подозреваемых, которые выступали «лицом» брачного агентства. Еще двое участников преступной группы, отвечавшие за сбор денег и ведение фейковых аккаунтов, объявлены в розыск. Обманутые женихи возвращаются домой, но теперь перед ними стоит еще одна сложная задача — справиться с социальным порицанием в своих деревнях из-за несостоявшейся женитьбы.