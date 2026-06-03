Кремль готов завершить специальную военную операцию (СВО) в кратчайшие сроки, однако для этого требуется принципиальное решение руководства в Киеве. Об этом во вторник, 2 июня, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя заявления украинской стороны о возможных сроках окончания конфликта, сообщает Lada.kz со ссылкой на sputnik.kz.

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Условия Москвы: как завершить СВО за 24 часа

Комментируя недавние рассуждения Владимира Зеленского о том, что боевые действия могут прекратиться до конца текущего года, официальный представитель Кремля подчеркнул, что временные рамки могут быть гораздо более сжатыми. Однако Москва не намерена отступать от ранее озвученных принципиальных позиций.

«Что касается Зеленского и завершения войны до конца года, война может быть завершена до конца суток... Для этого Зеленскому необходимо дать приказ своим вооруженным силам покинуть территорию российских регионов», — подчеркнул Песков.

Пресс-секретарь напомнил, что данная позиция не является новой — её неоднократно транслировали в Кремле. В частности, ключевые условия урегулирования ранее подробно излагал президент России Владимир Путин в своем программном выступлении перед руководящим составом Министерства иностранных дел.

«Для этого Зеленскому необходимо дать приказ своим вооруженным силам покинуть территорию российских регионов», — повторил пресс-секретарь Путина.

Трагедия в Старобельске и «новая парадигма» конфликта

Особое внимание Дмитрий Песков уделил недавнему обострению ситуации и пояснил недавние слова российского лидера о переходе противостояния в «новое качество». Поводом для жесткой реакции Москвы послужил прицельный удар по гражданскому объекту в Луганской Народной Республике (ЛНР).

«В Старобельске речь идет о колледже, который никогда не был военным объектом и никогда не был околовоенным объектом. Там всегда были молодые люди, дети, которые учились в этом колледже», — подчеркнул он.

Песков отдельно выделил, что среди учащихся учебного заведения большинство составляли девушки. В Кремле убеждены, что атака не была случайностью или ошибкой корректировки огня.

«И киевский режим об этом прекрасно знал. И уничтожали колледж, зная это абсолютно намеренно. Об этом говорит состав беспилотников, об этом говорят технические характеристики, средства связи, которые использовались. Все это уже установлено», — заявил пресс-секретарь Путина.

Представитель Кремля дал понять, что удары по мирным гражданам и образовательным учреждениям вынуждают Россию пересматривать формат ответных действий. Если киевский режим продолжит бесчеловечные террористические акты в отношении мирного населения, в отношении детей, «это и есть совсем другая парадигма».

Системные удары и перспективы переговоров

На фоне этих событий Вооруженные силы РФ продолжают методичное огневое воздействие на тыловые районы Украины. По словам Пескова, удары носят скоординированный и стратегический характер.

«Вы видите, что наносятся системные удары по военной инфраструктуре киевского режима, по Киеву, по другим городам. Эта практика будет продолжаться», — подчеркнул он.

В завершение Песков констатировал, что Россия не видит со стороны Киева и его западных кураторов реальной готовности к дипломатическому урегулированию кризиса на реалистичных условиях.

«Если другая сторона по-прежнему будет затягивать процесс, отказываться от настоящих мирных переговоров и от серьезных решений, специальная военная операция будет продолжаться», — резюмировал Песков.