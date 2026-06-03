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03.06.2026, 08:41

Турция готовит максимальное снижение цен на отдых из-за падения спроса и конкуренции

Новости Мира 0 461

Турецкий туристический сектор столкнулся со стремительным падением спроса в преддверии пикового сезона. Чтобы не остаться с пустующими номерами, местные отельеры пошли на крайние меры и начали обсуждать беспрецедентное снижение стоимости проживания на курортах, сообщает Lada.kz со ссылкой на РИА Новости.

Фото: hotels.1001tur.ru
Фото: hotels.1001tur.ru

Конкуренты наступают: почему Турция теряет позиции

Главной причиной ценового пересмотра стало резкое усиление конкуренции на международной арене. По словам Нихата Юзбашы, представителя отельного бизнеса в Бодруме и члена Ассоциации туроператоров Турции (TÜRSAB), современные путешественники стали крайне чувствительны к ценообразованию.

Пока Турция боролась с внутренней инфляцией и ростом расходов на содержание гостиниц, другие средиземноморские и ближневосточные направления предложили туристам гораздо более лояльные прайсы.

В то время как турецкий All Inclusive за последние годы подорожал в среднем на 30–50%, альтернативные курорты удержали цены. Главными бенефициарами турецкого кризиса стали Греция (особенно на фоне упрощения визового режима для ряда стран на островах), Египет, Тунис, а также Балканские государства (Албания, Черногория), активно демпингующие на европейском рынке.

Скрытые факторы: геополитика и миллионные убытки ежедневно

Помимо чисто экономической выгоды конкурентов, на турецкий турбизнес давит внешнеполитический фактор. Обострение напряженности на Ближнем Востоке заставляет иностранных путешественников проявлять максимальную осторожность. Вместо раннего бронирования люди выбирают тактику выжидания.

По предварительным оценкам аналитиков, из-за изменения поведения туристов и поздних бронирований (last-minute), экономика Турции в активный сезон может терять колоссальные $8–10 миллионов ежедневно.

За счет чего отели будут снижать цены?

Перед турецким бизнесом стоит сложнейшая дилемма: как опустить ценник, но сохранить знаменитый сервис, который до сих пор является главным козырем страны.

Что подорожало для отелей Как будут компенсировать (без потери качества)
Продукты питания и алкоголь Оптимизация логистики, переход на локальных фермеров
Энергоресурсы и коммунальные услуги Внедрение «зеленых» технологий (солнечные панели)
Заработная плата персонала Автоматизация части процессов (онлайн-чекин и т.д.)

Несмотря на жесткий контроль расходов, инфраструктура и уровень кадровой подготовки в Турции остаются эталонными, что дает стране шанс удержать постоянных клиентов.

Что это значит для туристов: прогноз и лайфхаки

Эксперты туристической отрасли рекомендуют путешественникам не торопиться с покупкой туров за несколько месяцев вперед. Текущая ситуация открывает окно возможностей для формата «горящих туров».

Поскольку отельеры будут сильно зависеть от бронирований в последний момент и колебаний курсов валют, ловить самые выгодные предложения в Анталье, Мармарисе и Бодруме стоит буквально за 5–7 дней до предполагаемого вылета. Ожидается, что глубина скидок на проживание в пятизвездочных отелях может составить от 20% до 40% по сравнению с первоначальными тарифами начала года.

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