Зачем Google понадобилось 64 000 000 комаров? Секреты самого масштабного биологического эксперимента

Google готовится выпустить в США до 64 миллионов бесплодных комаров. Масштабный экологический эксперимент в Калифорнии и Флориде нацелен на уничтожение переносчиков смертоносных вирусов без применения опасных химикатов, сообщает Lada.kz со ссылкой на Euronews .

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Проект Debug: как IT-технологии выходят на тропу войны с малярией и денге

Комары официально признаны самыми опасными существами на Земле: ежегодно от переносимых ими инфекций (малярии, лихорадки Зика и денге) погибает до 1 миллиона человек. Вместо привычных инсектицидов биотехнологическое подразделение Google решило использовать оружие самой природы.

Компания направила официальный запрос властям США на расселение миллионов специально подготовленных насекомых в течение ближайших двух лет. Проект получил название Debug и реализуется под эгидой Verily (дочерней структуры холдинга Alphabet). Главная цель — заместить агрессивную дикую популяцию безопасными лабораторными особями.

Секретное оружие Google: как бактерия Wolbachia останавливает размножение

В отличие от других спорных научных стартапов, методика Google не имеет отношения к генетической модификации (ГМО). Ученые используют естественный биологический механизм — цитоплазматическую несовместимость.

Лабораторных самцов комаров намеренно заражают природной бактерией Wolbachia.

При спаривании такого самца с дикой самкой яйца становятся нежизнеспособными — личинки из них просто не вылупляются.

Важная деталь: Самцы комаров в принципе не кусают людей и животных, они питаются исключительно нектаром растений. Кровососущими являются только самки, которым белок крови необходим для откладывания яиц. Поэтому появление миллионов новых самцов на улицах не доставит дискомфорта жителям.

С каждым новым циклом популяция опасных насекомых в целевом регионе будет сокращаться в геометрической прогрессии.

Мировой опыт: от Калифорнии до Кипра

Эксперимент в Калифорнии и Флориде станет самым масштабным, но далеко не первым. Ранее Verily уже проводила закрытые полевые испытания в калифорнийском округе Фресно. Результаты оказались феноменальными: в зонах присутствия «умных» комаров от Google популяция опасного вида Aedes aegypti (главного переносчика лихорадки денге) сократилась более чем на 95%.

Подобные экологические интервенции постепенно становятся глобальным трендом:

Кипр (2023 год): Еженедельно на острове выпускали по 100 тысяч стерилизованных особей для защиты туристических зон.

Китай и Куба: Местные ученые применяют альтернативный метод — радиационное облучение насекомых в лабораториях для достижения эффекта бесплодия.

Внедрение цифрового мониторинга от Google выводит эту практику на новый уровень, позволяя точечно ликвидировать очаги эпидемий в мегаполисах без вреда для местной флоры и фауны.