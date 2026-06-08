Пашинян объявил о досрочной победе на выборах в Армении, не дожидаясь ЦИК

Действующий премьер-министр Армении Никол Пашинян досрочно объявил о триумфе своей партии «Гражданский договор» на внеочередных парламентских выборах. Несмотря на то, что Центральная избирательная комиссия на момент его заявления обработала лишь малую часть бюллетеней, глава кабмина уже анонсировал формирование однопартийного правительства и жесткие меры против политических оппонентов, сообщает Lada.kz со ссылкой на Sputnik Армения.

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Псалмы, уверенность и собственные подсчеты

Итоги судьбоносного голосования, определившего геополитический вектор Армении на годы вперед, начали превращаться в сенсацию еще ночью. Премьер-министр Никол Пашинян созвал экстренный брифинг в предвыборном штабе своей партии «Гражданский договор». Свое выступление перед журналистами армянский лидер начал весьма необычно — с чтения библейских псалмов, после чего безапелляционно заявил, что его политическая сила одержала чистую победу.

На логичный вопрос представителей СМИ о том, откуда у премьера уверенность в успехе при минимально обработанных данных ЦИК, Пашинян ответил, что партия опирается на внутренние данные. По его словам, доверенные лица «Гражданского договора» присутствовали абсолютно на всех избирательных участках и уже передали в штаб итоговые протоколы.

«Состоялись очередные выборы в парламент Армении, в результате которых партия "Гражданский договор" победила и единолично сформирует правительство», — подчеркнул премьер, добавив, что в сравнении с 2021 годом кредит доверия граждан к его команде только вырос.

Что говорят сухие цифры ЦИК и оппоненты?

Официальные промежуточные данные Центризбиркома частично подтверждают лидерство правящей силы, хотя подсчет продвигается медленно. На момент громкого заявления Пашиняна были обработаны голоса лишь с 10–20% избирательных участков. Согласно им:

«Гражданский договор» Никола Пашиняна набирает порядка 54,6% голосов;

Блок «Сильная Армения» , возглавляемый крупным бизнесменом Самвелом Карапетяном, идет вторым с результатом около 22% ;

Блок «Армения» экс-президента Роберта Кочаряна удерживает третью строчку (около 8,6%);

Партия «Процветающая Армения» Гагика Царукяна балансирует на грани прохода с 5,3%.

Главный соперник премьера, миллиардер и глава холдинга «Ташир Груп» Самвел Карапетян, уже успел резко отреагировать на ночной брифинг оппонента. Лидер «Сильной Армении» назвал заявления Пашиняна преждевременными, подчеркнув, что реальных результатов выборов еще нет, а по лицам представителей властей видно, что «желаемой победы они не получат».

Контекст: жесткая кампания и геополитические ставки

Прошедшие выборы продемонстрировали аномально высокую для Армении явку — проголосовать пришли почти 59% избирателей (1,47 млн человек), что почти на 10% выше показателей прошлых выборов. Эксперты объясняют это колоссальным накалом борьбы.

Нынешняя кампания сопровождалась чередой громких скандалов и взаимных обвинений. В день тишины и непосредственно в ходе голосования правоохранительные органы задержали более 200 человек. Антикоррупционный комитет и МВД Армении возбудили уголовные дела по фактам массового подкупа избирателей (в частности, в Лорийской и Котайкской областях) и попыток блокирования работы предвыборных штабов.

Что будет дальше?

Объявив о победе, Никол Пашинян сразу же обозначил контуры своей будущей внутренней и внешней политики. Во-первых, он анонсировал окончательное и бескомпромиссное «искоренение уголовно-олигархической системы». Премьер прямо заявил, что лидеры оппозиции должны быть привлечены к уголовной ответственности по уже открытым делам и лишены «незаконно нажитого имущества».

Во-вторых, Пашинян попытался успокоить внешних партнеров, заявив, что Ереван продолжит балансировать: страна сохранит курс на сближение с Европейским союзом, но при этом не планирует разрывать экономические связи с Москвой, продолжая полноценное участие в ЕАЭС. Тем не менее оппозиция убеждена, что удержание власти «Гражданским договором» приведет к окончательному развороту Армении на Запад. Наблюдатели опасаются, что досрочное празднование победы властями на фоне незавершенного подсчета голосов может спровоцировать волну уличных протестов со стороны несогласной оппозиции.