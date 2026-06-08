Макрон, Стармер и Мерц выставили условия Путину и готовы ввести войска на Украину

Лидеры Великобритании, Франции и Германии провели экстренную часовую встречу с Владимиром Зеленским в Лондоне, сформировав жесткий ультиматум из пяти пунктов для прекращения огня и фиксации фронта, сообщает Lada.kz.

Фото: Kay Nietfeld/Global Look Press

Лондонский консенсус: о чем договорились на Даунинг-стрит

Вечером 7 июня в лондонской резиденции британского премьера Кира Стармера состоялись закрытые переговоры лидеров «евротройки» с президентом Украины Владимиром Зеленским. По итогам встречи, длившейся чуть более часа, было опубликовано совместное заявление правительств Великобритании, Франции и ФРГ. Документ фактически формулирует единую европейскую платформу для будущих мирных переговоров с Москвой.

Ключевым изменением в риторике европейских лидеров — Эммануэля Макрона, Кира Стармера и нового канцлера ФРГ Фридриха Мерца — стало официальное признание текущей линии соприкосновения «отправной точкой» для диалога, при одновременном требовании немедленного и полного прекращения боевых действий со стороны России. При этом политики подчеркнули, что признания изменения международных границ силой не будет, а Киев сохраняет суверенное право выбирать союзы.

Пять условий «евротройки»: от заморозки активов до ввода войск

Опубликованный меморандум содержит пять бескомпромиссных пунктов, выполнение которых европейские столицы считают обязательными для заключения мира:

Немедленное прекращение огня: Президенту РФ Владимиру Путину предложено остановить боевые действия на существующих позициях. Переговоры по линии фронта: Фактический статус-кво признается базой для дипломатии, но не означает юридического отказа Украины от территорий. Иностранный военный контингент: Запад оставляет за собой право развернуть на украинской территории многонациональные силы для контроля перемирия. Бессрочная блокировка активов: Российские суверенные средства останутся обездвиженными в европейских банках до полной выплаты репараций Киеву. Вето ЕС и НАТО: Любые соглашения, затрагивающие архитектуру безопасности Запада, возможны только с консенсусного одобрения всех членов ЕС и альянса.

Что осталось за рамками официальных релизов

Почему этот ультиматум появился именно сейчас? Нынешнее заявление «евротройки» — это не просто реакция на текущие события, а прямое продолжение кулуарных дипломатических соглашений, достигнутых в Берлине (декабрь 2025 года) и Париже (январь 2026 года). Именно тогда европейские лидеры закрепили контуры «новой архитектуры безопасности», которая исключает компромиссы за счет восточного фланга НАТО. Более того, встреча в Лондоне стала ответом на направленное 4 июня 2026 года открытое письмо Владимира Зеленского в адрес Владимира Путина с призывом к прямым переговорам. Выставив жесткие рамки, европейские лидеры подстраховали Киев от давления и попыток навязать сценарий «капитуляции». Важной деталью, которую упустили многие СМИ, является упоминание в документе противодействия российским ракетам «Орешник» и дронам, нарушающим пространство НАТО, что объясняет жесткое требование о размещении европейского контингента на Украине в качестве «живого щита».

Что дальше: Анкара и Эвиан станут следующими площадками

Очевидно, что европейский ультиматум — это лишь первый этап скоординированной игры. Согласно тексту заявления, выработанные в Лондоне параметры будут вынесены на обсуждение крупнейших международных платформ. В ближайшее время их планируют утвердить на саммите «Группы семи» (G7) во французском Эвиане, на встрече так называемой «коалиции желающих» и на ключевом летнем саммите НАТО в Анкаре.

Эксперты сходятся во мнении: Европа перехватывает инициативу в мирном урегулировании, давая понять Кремлю, что заморозка конфликта без юридических и военных гарантий безопасности для Украины больше не рассматривается.