Шконка премиум-класса: почему россияне выстраиваются в очереди за тюремной баландой

Российскую индустрию гостеприимства захлестнул тренд на экстремальный «темный туризм» (dark tourism): в стране фиксируют резкий наплыв бронирований в отелях, стилизованных под исправительные учреждения или открытых прямо в зданиях бывших тюрем, сообщает Lada.kz со ссылкой на hibiny.

Фото: ТГ-канал Mash

Баланса ради: сколько стоит ночь в «одиночке»

По данным профильных Telegram-каналов, минимальная стоимость суток в таком специфическом месте стартует от 8 тысяч рублей. За эти деньги гость получает максимальное погружение в арестантский быт. На смену привычному отельному сервису приходит эстетика изолятора: мрачные интерьеры, глухие стены и предельный минимализм.

В номерах эконом-класса привычные ортопедические матрасы заменены на жесткие двухъярусные «шконки». Вместо мягких махровых халатов постояльцам выдают стандартные робы заключенных, а трехразовое питание, визуально напоминающее лагерную баланду, подается строго по расписанию через «кормушку» — специальное окошко в железной двери.

От Достоевского до Перми: география сибирского каторжного туризма

Главным хитом сезона стал туристический комплекс, развернувшийся в стенах знаменитого Тобольского тюремного замка. Это историческое место: в XIX веке через эту пересыльную тюрьму прошли Федор Достоевский и Николай Чернышевский. Возможность буквально «посидеть» в тех же стенах, что и классик русской литературы, обеспечила отелю стабильный поток клиентов и полную посадку на месяцы вперед.

Видя ажиотажный спрос, крупные гостиничные сети уже начали экспансию в этот сегмент. В ближайшее время масштабные проекты «тюремных гостиниц» планируют запустить в Калужской и Рязанской областях, а также в Пермском крае, известном своей богатой историей исправительных лагерей.

Психология тренда: зачем успешным людям стресс за их же деньги

Отельеры отмечают, что портрет целевой аудитории таких заведений выглядит неожиданно. Основной клиент — это вовсе не маргиналы, а состоятельные мужчины старше 40 лет: топ-менеджеры, предприниматели и госслужащие.

Мнение экспертов: Психологи объясняют этот феномен «эмоциональным выгоранием» и пресыщением стандартным люксовым отдыхом. Человек, живущий в условиях постоянного комфорта и контроля, ищет контролируемый стресс и радикальную смену обстановки (так называемый «детокс от цивилизации»), где за него все решают надзиратели.

Мировой опыт: Россия догоняет глобальные тренды

Стоит отметить, что для мирового рынка этот формат далеко не нов. Индустрия jail hotels успешно развивается в Европе и США уже не первый десяток лет. Например:

Malmaison Oxford (Великобритания) — бывшая королевская тюрьма Оксфорда, превращенная в бутик-отель класса люкс.

Het Arresthuis (Нидерланды) — экс-колония, где бывшие камеры переоборудовали в дизайнерские сьюты, сохранив оригинальные решетки и двери.

Alcatraz Hotel (Германия) — немецкий отель в Кайзерслаутерне, где гостей на входе регистрируют как преступников и берут отпечатки пальцев для аутентичности.

Российские предприниматели фактически адаптируют успешный западный опыт, но с упором на местный колорит и исторический бэкграунд, что в условиях ограничений на зарубежные поездки гарантирует проектам высокую маржинальность. По прогнозам аналитиков, в ближайшие два года сегмент интерактивного исторического туризма в РФ вырастет еще на 15–20%.