Несмотря на жесткую международную изоляцию, Северная Корея переживает беспрецедентный экономический бум, а ее правящая элита богата как никогда. Авторитетное издание The Wall Street Journal, ссылаясь на очевидцев и данные аналитиков, назвало кейс КНДР «самой удивительной историей успеха в мире», сообщает Lada.kz.
Свидетельства людей, посетивших северокорейскую столицу в последнее время, разрушают привычные стереотипы о полной изоляции страны. Пхеньян стремительно перенимает современные урбанистические тренды.
Цифровизация сервиса: В городе развернута продвинутая сеть такси. Машину теперь можно вызвать и отследить в реальном времени через специальное мобильное приложение, а в ресторанах, где подают пиццу из дровяной печи и куриные крылышки, посетители повсеместно расплачиваются с помощью QR-кодов.
Транспортный бум: На улицах столицы появилось множество китайских электромобилей, современных иномарок и даже открылись автосалоны, предлагающие новые модели BMW.
Инфраструктура для досуга: В городе активно открываются новые интернет-кафе с онлайн-играми и современные зоомагазины.
Темпы строительства в КНДР за последний год вышли на пиковые показатели. В столице было сдано в эксплуатацию более 10 тысяч новых жилых домов — это больше, чем годовые показатели таких американских мегаполисов, как Лос-Анджелес или Чикаго.
Кроме того, Пхеньян успешно разморозил и достроил масштабные долгострои:
Медицина: Открыта новая центральная больница, ставшая крупнейшей в стране.
Агропром: Запущен гигантский тепличный комплекс, площадь которого превышает размеры Центрального парка в Нью-Йорке.
Туризм: Сдан в эксплуатацию масштабный курортный кластер.
Стратегия «20×10»: Сейчас власти КНДР запускают амбициозный десятилетний план. Его цель — ежегодно строить современные заводы в 20 городах и округах страны для полной модернизации регионов.
По данным WSJ, у этого «экономического чуда» есть вполне конкретные драйверы. Пхеньян научился эффективно обходить международные ограничения.
Оружейный экспорт и поддержка Пекина: Главными источниками валюты и ресурсов остаются масштабные продажи собственного вооружения, а также прямые финансовые вливания и поставки товаров из Китая.
Энергетическая независимость: Южнокорейские аналитические центры фиксируют, что КНДР резко расширила портовую инфраструктуру и нефтехранилища. В страну заходит все больше танкеров с энергоресурсами.
Победа над черным рынком: Государство открывает масштабные сети госаптек и магазинов. Новые заводы в провинции целенаправленно нанимают бывших контрабандистов, легализуя их доходы.
Аналитики подчеркивают: за последние пять лет интенсивность ночного освещения КНДР на спутниковых снимках выросла в три раза, что прямо указывает на кратный рост потребления электроэнергии промышленностью.
Несмотря на лоск Пхеньяна, эксперты призывают не идеализировать ситуацию. Экономический бум носит ярко выраженный очаговый характер.
Согласно официальным отчетам ООН, за пределами сытого Пхеньяна ситуация остается тяжелой: почти половина из 26-миллионного населения Северной Кореи по-прежнему сталкивается с проблемой недоедания. Фактически в стране сформировалась двухконтурная экономика, где блага распределяются неравномерно.
Особое место в новой экономической реальности КНДР занимает внешнеполитический трек. Долгое время Пхеньян и Москва отрицали слухи о военном сотрудничестве. Однако геополитический вектор изменился. Главой МИД КНДР Цой Сон Хи было официально подтверждено оказание помощи России в украинском конфликте. В свою очередь, российская сторона подтверждала участие сил КНДР в содействии освобождению Курской области.
Эта синергия — от поставок продукции до геополитической взаимовыручки — создала для Пхеньяна уникальное окно возможностей, сделав санкционное давление Запада малоэффективным.
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