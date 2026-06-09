Новое экономическое чудо: какая страна обвела санкции вокруг пальца

Несмотря на жесткую международную изоляцию, Северная Корея переживает беспрецедентный экономический бум, а ее правящая элита богата как никогда. Авторитетное издание The Wall Street Journal , ссылаясь на очевидцев и данные аналитиков, назвало кейс КНДР «самой удивительной историей успеха в мире», сообщает Lada.kz.

Фото: KCNA / Reuters

Пхеньян эпохи хай-тека: QR-коды, электромобили и BMW

Свидетельства людей, посетивших северокорейскую столицу в последнее время, разрушают привычные стереотипы о полной изоляции страны. Пхеньян стремительно перенимает современные урбанистические тренды.

Цифровизация сервиса: В городе развернута продвинутая сеть такси. Машину теперь можно вызвать и отследить в реальном времени через специальное мобильное приложение, а в ресторанах, где подают пиццу из дровяной печи и куриные крылышки, посетители повсеместно расплачиваются с помощью QR-кодов.

Транспортный бум: На улицах столицы появилось множество китайских электромобилей, современных иномарок и даже открылись автосалоны, предлагающие новые модели BMW.

Инфраструктура для досуга: В городе активно открываются новые интернет-кафе с онлайн-играми и современные зоомагазины.

Строительный прорыв: Пхеньян обгоняет мегаполисы США

Темпы строительства в КНДР за последний год вышли на пиковые показатели. В столице было сдано в эксплуатацию более 10 тысяч новых жилых домов — это больше, чем годовые показатели таких американских мегаполисов, как Лос-Анджелес или Чикаго.

Кроме того, Пхеньян успешно разморозил и достроил масштабные долгострои:

Медицина: Открыта новая центральная больница, ставшая крупнейшей в стране. Агропром: Запущен гигантский тепличный комплекс, площадь которого превышает размеры Центрального парка в Нью-Йорке. Туризм: Сдан в эксплуатацию масштабный курортный кластер.

Стратегия «20×10»: Сейчас власти КНДР запускают амбициозный десятилетний план. Его цель — ежегодно строить современные заводы в 20 городах и округах страны для полной модернизации регионов.

За счет чего растет экономика КНДР?

По данным WSJ, у этого «экономического чуда» есть вполне конкретные драйверы. Пхеньян научился эффективно обходить международные ограничения.

Оружейный экспорт и поддержка Пекина: Главными источниками валюты и ресурсов остаются масштабные продажи собственного вооружения, а также прямые финансовые вливания и поставки товаров из Китая.

Энергетическая независимость: Южнокорейские аналитические центры фиксируют, что КНДР резко расширила портовую инфраструктуру и нефтехранилища. В страну заходит все больше танкеров с энергоресурсами.

Победа над черным рынком: Государство открывает масштабные сети госаптек и магазинов. Новые заводы в провинции целенаправленно нанимают бывших контрабандистов, легализуя их доходы.

Аналитики подчеркивают: за последние пять лет интенсивность ночного освещения КНДР на спутниковых снимках выросла в три раза, что прямо указывает на кратный рост потребления электроэнергии промышленностью.

Обратная сторона «чуда» и геополитический фактор

Несмотря на лоск Пхеньяна, эксперты призывают не идеализировать ситуацию. Экономический бум носит ярко выраженный очаговый характер.

Контраст между столицей и провинцией

Согласно официальным отчетам ООН, за пределами сытого Пхеньяна ситуация остается тяжелой: почти половина из 26-миллионного населения Северной Кореи по-прежнему сталкивается с проблемой недоедания. Фактически в стране сформировалась двухконтурная экономика, где блага распределяются неравномерно.

Геополитический баланс

Особое место в новой экономической реальности КНДР занимает внешнеполитический трек. Долгое время Пхеньян и Москва отрицали слухи о военном сотрудничестве. Однако геополитический вектор изменился. Главой МИД КНДР Цой Сон Хи было официально подтверждено оказание помощи России в украинском конфликте. В свою очередь, российская сторона подтверждала участие сил КНДР в содействии освобождению Курской области.

Эта синергия — от поставок продукции до геополитической взаимовыручки — создала для Пхеньяна уникальное окно возможностей, сделав санкционное давление Запада малоэффективным.