Диетологи советуют включить в рацион «зеленое золото»

Диетолог Лилиана Папалия призвала добавить в ежедневное меню лук-порей, назвав этот незаслуженно забытый овощ настоящим «зеленым золотом» для здоровья. По словам эксперта, его регулярное употребление способно комплексно перезапустить работу организма и защитить от опасных патологий, сообщает Lada.kz.

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Мощный удар по холестерину и защита сердца

Как отмечает Папалия в интервью изданию La Nacion, лук-порей — это эффективное природное средство для профилактики сердечно-сосудистых катастроф. Овощ не только нормализует артериальное давление, но и существенно снижает уровень «плохого» холестерина (ЛПНП) в крови.

Важная деталь: Компоненты, содержащиеся в порее, снижают уровень гомоцистеина. Высокая концентрация этой аминокислоты токсична для сосудов и является одним из главных триггеров развития инсультов и инфарктов.

Идеальный продукт для стройности и здорового микробиома

Для тех, кто следит за фигурой, лук-порей — идеальный союзник. Обладая крайне низкой калорийностью, он богат грубыми пищевыми волокнами. Овощ работает как мягкий пребиотик: он подпитывает полезную микрофлору кишечника, что улучшает пищеварение и позволяет организму качественнее усваивать витамины и минералы из другой пищи. Кроме того, регулярное включение порея в рацион укрепляет иммунитет и снижает риск развития остеопороза.

В чем секрет «зеленого золота»?

Уникальные свойства лука-порея обусловлены его химическим составом, о котором часто забывают:

Кемпферол. Этот мощный флавоноид в составе порея защищает внутреннюю поверхность сосудов от повреждений и обладает доказанным противораковым потенциалом.

Аллицин. Как и в чесноке, в порее есть аллицин. Он снижает жесткость сосудов и помогает организму бороться с воспалениями.

Секретный лайфхак: как правильно готовить порей

Порей нельзя переваривать. Чтобы сохранить максимум витаминов и активировать полезные серосодержащие соединения, нарежьте лук кольцами и дайте ему полежать на доске 5–10 минут перед термической обработкой. Достаточно слегка припустить его на сковороде с каплей оливкового масла или добавить в готовый суп за пару минут до выключения плиты.

Кому стоит проявить осторожность?

Несмотря на всю пользу «зеленого золота», диетологи предупреждают: из-за высокого содержания оксалатов лук-порей в сыром виде следует ограничить людям с мочекаменной болезнью и проблемами с почками, а также в период обострения гастрита или колита.