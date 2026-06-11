В Новой Зеландии нашли фрукт, который ввел в ступор даже ученых

В новозеландском городе Крайстчерч обычная продуктовая лавка превратилась в место паломничества туристов из-за одного-единственного яблока. Плод редкого сорта Гала разделен ровной вертикальной линией ровно пополам: одна его часть ярко-красная, а другая — солнечно-желтая, сообщает Lada.kz со ссылкой на UPI.
Необычный фрукт обнаружили на прилавке магазина Sunshine Corner Market. Шанс встретить подобный плод в дикой природе или в сельском хозяйстве оценивается экспертами менее чем в один на миллион. В биологии это явление официально называют растительным химеризмом.
Химеры возникают на самых ранних стадиях деления клеток из-за случайного генетического сбоя. В результате в одном организме (в данном случае — в одном плоде) сосуществуют две абсолютно разные генетические линии. Одна половина яблока унаследовала ДНК, отвечающую за выработку антоцианов (красных пигментов), а вторая — осталась желтой из-за доминирования каротиноидов.
Подобная идеальная симметрия — колоссальная редкость. В большинстве случаев генетические мутации у фруктов проявляются в виде хаотичных пятен, полос или размытых градиентов. Чтобы яблоко разделилось строго пополам, мутация должна была произойти ровно в тот момент, когда в зачаточном состоянии плода было всего две клетки. Каждая из них дала начало своей половине яблока, создав практически безупречную границу цвета.
Хозяйка торговой точки по имени Хизер признается, что яблоко-химера произвело среди горожан настоящий фурор и буквально «захватило воображение людей». Сначала покупатели просто не верили своим глазам, списывая все на искусственное окрашивание или искусный муляж.
В городе даже сформировался необычный семейный ритуал. Жители Крайстчерча, увидев чудо-яблоко, возвращались домой и рассказывали о нем супругам. Те, не поверив на слово, шли в магазин уже вдвоем, чтобы лично убедиться в подлинности аномалии и сделать памятное фото. Более того, суеверные покупатели начали использовать яблоко как талисман — они приходят в магазин потрогать фрукт «на удачу» перед покупкой лотерейных билетов или важными конкурсами.
На данный момент редкий экспонат находится в магазинном холодильнике, что позволяет сдерживать естественные процессы старения и гниения. Однако хозяйка лавки понимает, что вечно так продолжаться не может.
Сейчас перед Хизер стоит непростая дилемма. С одной стороны, уникальный плод можно попробовать законсервировать (например, залить эпоксидной смолой или подвергнуть сублимационной сушке), чтобы навсегда сохранить его для истории и привлечения клиентов. С другой стороны, владелице безумно интересно разрезать яблоко вертикально вдоль линии раздела, чтобы узнать, отличается ли мякоть внутри по цвету, плотности и вкусовым качествам так же сильно, как и кожура. К слову, коллекционеры редких продуктов на интернет-аукционах готовы платить за подобные экземпляры тысячи долларов, но Новая Зеландия, похоже, пока не готова расстаться со своим новым символом удачи.
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