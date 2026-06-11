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10.06.2026, 20:36

В Новой Зеландии нашли фрукт, который ввел в ступор даже ученых

Новости Мира 0 467

В новозеландском городе Крайстчерч обычная продуктовая лавка превратилась в место паломничества туристов из-за одного-единственного яблока. Плод редкого сорта Гала разделен ровной вертикальной линией ровно пополам: одна его часть ярко-красная, а другая — солнечно-желтая, сообщает Lada.kz со ссылкой на UPI.

Фото: Sunshine Corner Market/Facebook
Фото: Sunshine Corner Market/Facebook

Чудо природы: Что такое растительная химера?

Необычный фрукт обнаружили на прилавке магазина Sunshine Corner Market. Шанс встретить подобный плод в дикой природе или в сельском хозяйстве оценивается экспертами менее чем в один на миллион. В биологии это явление официально называют растительным химеризмом.

Химеры возникают на самых ранних стадиях деления клеток из-за случайного генетического сбоя. В результате в одном организме (в данном случае — в одном плоде) сосуществуют две абсолютно разные генетические линии. Одна половина яблока унаследовала ДНК, отвечающую за выработку антоцианов (красных пигментов), а вторая — осталась желтой из-за доминирования каротиноидов.

Почему разделение получилось таким ровным?

Подобная идеальная симметрия — колоссальная редкость. В большинстве случаев генетические мутации у фруктов проявляются в виде хаотичных пятен, полос или размытых градиентов. Чтобы яблоко разделилось строго пополам, мутация должна была произойти ровно в тот момент, когда в зачаточном состоянии плода было всего две клетки. Каждая из них дала начало своей половине яблока, создав практически безупречную границу цвета.

Местный талисман и семейные споры

Хозяйка торговой точки по имени Хизер признается, что яблоко-химера произвело среди горожан настоящий фурор и буквально «захватило воображение людей». Сначала покупатели просто не верили своим глазам, списывая все на искусственное окрашивание или искусный муляж.

В городе даже сформировался необычный семейный ритуал. Жители Крайстчерча, увидев чудо-яблоко, возвращались домой и рассказывали о нем супругам. Те, не поверив на слово, шли в магазин уже вдвоем, чтобы лично убедиться в подлинности аномалии и сделать памятное фото. Более того, суеверные покупатели начали использовать яблоко как талисман — они приходят в магазин потрогать фрукт «на удачу» перед покупкой лотерейных билетов или важными конкурсами.

Сравнение: Чем химеризм отличается от других аномалий фруктов

Тип аномалии Как выглядит Причина возникновения Частота встреч
Растительный химеризм Строгое разделение плода на две разные по цвету или текстуре зоны. Слияние разных генетических клеток на стадии зародыша. Реже 1 случая на 1 000 000
Секторальный спорт Неровные цветные полосы или сектора на кожуре. Поздняя мутация в процессе созревания плода. 1 случай на 50 000–100 000
Сиамские плоды Два сросшихся яблока на одном черешке. Слияние двух близко расположенных цветков при опылении. Встречается регулярно
 

Дилемма Хизер: Съесть, заморозить или продать?

На данный момент редкий экспонат находится в магазинном холодильнике, что позволяет сдерживать естественные процессы старения и гниения. Однако хозяйка лавки понимает, что вечно так продолжаться не может.

Сейчас перед Хизер стоит непростая дилемма. С одной стороны, уникальный плод можно попробовать законсервировать (например, залить эпоксидной смолой или подвергнуть сублимационной сушке), чтобы навсегда сохранить его для истории и привлечения клиентов. С другой стороны, владелице безумно интересно разрезать яблоко вертикально вдоль линии раздела, чтобы узнать, отличается ли мякоть внутри по цвету, плотности и вкусовым качествам так же сильно, как и кожура. К слову, коллекционеры редких продуктов на интернет-аукционах готовы платить за подобные экземпляры тысячи долларов, но Новая Зеландия, похоже, пока не готова расстаться со своим новым символом удачи.

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