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11.06.2026, 11:11

ЧМ-2026 по футболу побьет исторический рекорд по числу игроков старше 40 лет

Новости Мира 0 300

Предстоящий чемпионат мира по футболу 2026 года войдет в историю как самый «возрастной» турнир — на полях Северной Америки могут сыграть сразу восемь футболистов, перешагнувших 40-летний рубеж, сообщает Lada.kz со ссылкой на «МК-Спорт».

Фото: AP
Фото: AP

Абсолютный рекорд FIFA: ветеранов больше, чем за 22 прошлых мундиаля

По официальным аналитическим данным Международной федерации футбола (FIFA), количество игроков в возрасте 40+ на грядущем мировом первенстве превысит суммарный показатель всех предыдущих 22 чемпионатов мира вместе взятых. За всю вековую историю проведения турнира (начиная с 1930 года) появление сорокалетних игроков на поле было единичной сенсацией. Однако спортивная медицина, современные методики восстановления и жесткий профессиональный режим топ-атлетов сдвинули пик футбольного долголетия.

Главным хедлайнером этой «гвардии бессмертных» остается 41-летний капитан сборной Португалии Криштиану Роналду. Для него, как и для легендарного 40-летнего голкипера сборной Мексики Гильермо Очоа, этот мундиаль может стать шестым в карьере, что позволит им повторить абсолютный мировой рекорд по числу участий в чемпионатах мира. Кроме того, к отметке в 39 лет вплотную подошел Лионель Месси, чье присутствие в составе сборной Аргентины по-прежнему определяет игру действующих чемпионов мира.

Вратари на вес золота: кто станет самым возрастным участником

Традиционно дольше всех в профессиональном футболе остаются голкиперы, и ЧМ-2026 не исключение. Самым возрастным участником турнира готовится стать 43-летний вратарь сборной Шотландии Крейг Гордон. В исторической табели о рангах FIFA он уступает лишь египтянину Эссаму аль-Хадари, который на ЧМ-2018 в России защищал ворота в возрасте 45 лет.

Помимо Гордона и Очоа, в список 40-летних стражей ворот вошли:

  • чемпион мира 2014 года Мануэль Нойер (Германия);

  • опытнейший Фернандо Муслера (Уругвай), который отпразднует сорокалетие прямо на старте турнира;

  • голкипер Жозимар Диаш, более известный как Возинья (Кабо-Верде).

Единственным полевым игроком в этой возрастной когорте (помимо Роналду) выступает гениальный хорватский полузащитник Лука Модрич, продолжающий демонстрировать высочайший уровень диспетчерской игры.

Новые реалии: как расширение ЧМ-2026 помогает ветеранам

Стремительное «старение» звездного состава участников напрямую связано с реформой самого турнира. ЧМ-2026 станет самым масштабным соревнованием в истории футбола: количество стран-участниц увеличилось до 48, а общее число заявленных игроков достигнет рекордных 1248 человек из трех конфедераций.

Увеличение числа матчей и расширение квот позволило сборным брать в финальную часть более глубокий состав. Главные тренеры команд делают ставку на опытных менторов. В условиях колоссального психологического давления на самом крупном медийном событии четырехлетия присутствие в раздевалке и на поле игроков калибра Роналду, Модрича или Нойера бесценно для адаптации молодых талантов.

Напомним, что исторический турнир пройдет на стадионах США, Канады и Мексики. Матчи мундиаля пройдут в течение 39 дней — финальный поединок запланирован на 19 июля.

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