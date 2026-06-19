В Германии узаконили шокирующий способ прощания с умершими

В Германии впервые за последние полтора века законодательно утвердили принципиально новый способ захоронения, который превращает тело человека в плодородную почву всего за 40 дней, сообщает Lada.kz со ссылкой на DW .

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Революция в ритуальном праве: третья альтернатива

Федеральная земля Шлезвиг-Гольштейн совершила исторический прецедент, закрепив в своем законодательстве статус так называемого «возвратного предания земле». Местный парламент в Киле официально признал эту технологию полноценным третьим способом погребения. Теперь она стоит в одном ряду с классическим погребением в гробу и огненной кремацией.

Этому решению предшествовали многолетние строгие испытания. С 2022 года в регионе действовал пилотный проект, который показал колоссальный интерес со стороны граждан и привлек внимание экспертов со всей Европы.

Технология «кокона»: как человека превращают в гумус

В основе метода лежит абсолютно естественный биологический процесс, ускоренный до нескольких недель. Процедура выглядит следующим образом:

Тело покойного помещают в герметичный закрытый контейнер — специальный «кокон».

Внутреннее пространство заполняют тщательно подобранной смесью природного сырья: сена, соломы и других растительных компонентов.

За счет подачи кислорода внутри активизируются микроорганизмы, которые запускают форсированное разложение.

Спустя всего 40 суток ткани полностью распадаются, формируя богатую питательными веществами гумусную массу.

После завершения цикла оставшиеся фрагменты костей деликатно измельчают, смешивают с получившейся землей и хоронят на обычном кладбище в экологически чистом биоразлагаемом материале. Традиционный дорогостоящий гроб при этом не требуется, однако соблюдение строгого правила захоронения исключительно на территории сертифицированных кладбищ остается незыблемым.

Экологический триумф против этических сомнений

Главные аргументы сторонников «возвратного предания» лежат в плоскости экологии. Эксперты из Шлезвиг-Гольштейна официально подтвердили: процедура абсолютно безопасна для здоровья живых людей и окружающей среды. Новый формат позволяет полностью избежать токсичных выбросов в атмосферу, неизбежных при кремации, а также предотвращает загрязнение почвы лаками, красками и синтетикой, из которых состоят современные гробы.

Финансовая сторона вопроса выглядит конкурентоспособной. Цена услуги стартует от 4 250 евро. Это вполне сопоставимо со стандартными похоронами, хотя кремация все еще удерживает статус более дешевой альтернативы.

Что примечательно, инициативу неожиданно тепло встретили крупнейшие христианские церкви Германии, посчитав ее достойной и уважительной формой прощания. Тем не менее, без критики не обошлось: консервативная часть общества бьет тревогу, утверждая, что ускоренное превращение человека в компост стирает сакральные границы и разрушает устоявшиеся вековые традиции памяти.

Что дальше?

Несмотря на локальный статус закона, опыт Шлезвиг-Гольштейна уже детально изучается властями других федеральных земель Германии. Аналитики уверены: успешный запуск станет катализатором глобальной реформы похоронного законодательства по всей стране.