Ученые зафиксировали сильнейшую за несколько недель вспышку на Солнце

На Солнце зафиксирована самая мощная вспышка за последние две с половиной недели. Ученые предупреждают об интенсивном всплеске рентгеновского излучения, который может повлиять на геомагнитную обстановку, сообщает Lada.kz.

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Утренний взрыв на звезде

Мощный всплеск активности нашей главной звезды произошел утром в воскресенье, 21 июня 2026 года. По данным Института космических исследований Российской академии наук (ИКИ РАН), пик солнечной активности пришелся на 05:46 по московскому времени.

Астрофизики присвоили этому событию балл M2.6, что классифицируется как сильная вспышка. Последний раз сопоставимая активность наблюдалась на Солнце более 17 дней назад.

Шкала опасности: чего ждать человечеству?

Вспышки на Солнце классифицируются по пяти основным категориям в зависимости от мощности рентгеновского излучения: A, B, C, M и X. Каждый следующий шаг означает десятикратное увеличение интенсивности потока.

Классы A и B — практически незаметные, фоновые колебания.

Класс C — слабые вспышки, не оказывающие влияния на Землю.

Класс M (текущий) — сильные взрывы. Могут приводить к кратковременным сбоям в радиосвязи на полярных широтах.

Класс X — экстремальный уровень. Способен спровоцировать глобальные отключения связи, сбои в работе энергосистем и спутников, а также вызвать масштабные полярные сияния.