Ученые зафиксировали сильнейшую за несколько недель вспышку на Солнце

На Солнце зафиксирована самая мощная вспышка за последние две с половиной недели. Ученые предупреждают об интенсивном всплеске рентгеновского излучения, который может повлиять на геомагнитную обстановку, сообщает Lada.kz.
Мощный всплеск активности нашей главной звезды произошел утром в воскресенье, 21 июня 2026 года. По данным Института космических исследований Российской академии наук (ИКИ РАН), пик солнечной активности пришелся на 05:46 по московскому времени.
Астрофизики присвоили этому событию балл M2.6, что классифицируется как сильная вспышка. Последний раз сопоставимая активность наблюдалась на Солнце более 17 дней назад.
Вспышки на Солнце классифицируются по пяти основным категориям в зависимости от мощности рентгеновского излучения: A, B, C, M и X. Каждый следующий шаг означает десятикратное увеличение интенсивности потока.
Классы A и B — практически незаметные, фоновые колебания.
Класс C — слабые вспышки, не оказывающие влияния на Землю.
Класс M (текущий) — сильные взрывы. Могут приводить к кратковременным сбоям в радиосвязи на полярных широтах.
Класс X — экстремальный уровень. Способен спровоцировать глобальные отключения связи, сбои в работе энергосистем и спутников, а также вызвать масштабные полярные сияния.
Важно: Подобные всплески класса M часто становятся предвестниками магнитных бурь. Облака солнечной плазмы обычно достигают атмосферы Земли за 1–3 дня после самого взрыва. Метеозависимым людям в этот период стоит быть внимательнее к своему здоровью.
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