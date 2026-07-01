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01.07.2026, 11:16

Клуб ультрабогатых бьет рекорды: в каких странах прописались почти все миллиардеры планеты

Новости Мира 0 883

Число долларовых миллиардеров в мире за год выросло почти на 13% и достигло исторического максимума — теперь на планете насчитывается 3 302 сверхбогатых человека, сообщает Lada.kz со ссылкой на Oxu.Az.

Фото: shedevrum.ai
Фото: shedevrum.ai

Такие данные приводятся в свежем ежегодном отчете швейцарского финансового конгломерата UBS Group AG, охватывающем период с апреля 2025 по апрель 2026 года. Аналитики фиксируют беспрецедентные темпы концентрации мирового капитала.

Топ-5 стран по числу миллиардеров

Основная часть мирового богатства по-прежнему сосредоточена в нескольких геополитических центрах. Абсолютным лидером остаются Соединенных Штаты — здесь прописано более тысячи миллиардеров.

Полная география топ-стран выглядит следующим образом:

  1. США — >1 000 человек

  2. Материковый Китай — 562 человека

  3. Индия — 211 человек

  4. Германия — 193 человека

  5. Россия — 122 человека

Важная деталь: Этот список замыкает пятерку государств, в которых число обладателей десятизначных состояний превышает сотню. В остальных странах мира концентрация ультрабогатых людей значительно ниже.

Градация капиталов: кто в «высшей лиге»?

Несмотря на внушительные общие цифры, подавляющее большинство участников списка владеет активами, не превышающими 50 миллиардов долларов. Тех же, чье состояние перешагнуло эту отметку, в мире единицы:

  • От 50 до 100 млрд долларов — 18 человек.

  • Свыше 100 млрд долларов — 19 человек (при этом 15 из этих мега-миллиардеров живут и ведут бизнес в США).

Почему богатые богатеют быстрее?

По данным UBS Group AG, 2026 год стал аномально успешным для крупного капитала: совокупное состояние миллиардеров выросло сразу на 25% по сравнению с прошлым годом.

Параллельно фиксируется и рост общемирового благосостояния — в 2025 году совокупный объем личного богатства жителей планеты увеличился на 10%. Эксперты швейцарского банка называют этот темп самым стремительным за последние годы. Главными драйверами такого скачка стали затяжное ралли на глобальных финансовых рынках и стабильный рост стоимости нефинансовых активов (включая недвижимость и технологический сектор).

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