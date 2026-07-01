Клуб ультрабогатых бьет рекорды: в каких странах прописались почти все миллиардеры планеты

Число долларовых миллиардеров в мире за год выросло почти на 13% и достигло исторического максимума — теперь на планете насчитывается 3 302 сверхбогатых человека, сообщает Lada.kz со ссылкой на Oxu.Az.
Такие данные приводятся в свежем ежегодном отчете швейцарского финансового конгломерата UBS Group AG, охватывающем период с апреля 2025 по апрель 2026 года. Аналитики фиксируют беспрецедентные темпы концентрации мирового капитала.
Основная часть мирового богатства по-прежнему сосредоточена в нескольких геополитических центрах. Абсолютным лидером остаются Соединенных Штаты — здесь прописано более тысячи миллиардеров.
Полная география топ-стран выглядит следующим образом:
США — >1 000 человек
Материковый Китай — 562 человека
Индия — 211 человек
Германия — 193 человека
Россия — 122 человека
Важная деталь: Этот список замыкает пятерку государств, в которых число обладателей десятизначных состояний превышает сотню. В остальных странах мира концентрация ультрабогатых людей значительно ниже.
Несмотря на внушительные общие цифры, подавляющее большинство участников списка владеет активами, не превышающими 50 миллиардов долларов. Тех же, чье состояние перешагнуло эту отметку, в мире единицы:
От 50 до 100 млрд долларов — 18 человек.
Свыше 100 млрд долларов — 19 человек (при этом 15 из этих мега-миллиардеров живут и ведут бизнес в США).
По данным UBS Group AG, 2026 год стал аномально успешным для крупного капитала: совокупное состояние миллиардеров выросло сразу на 25% по сравнению с прошлым годом.
Параллельно фиксируется и рост общемирового благосостояния — в 2025 году совокупный объем личного богатства жителей планеты увеличился на 10%. Эксперты швейцарского банка называют этот темп самым стремительным за последние годы. Главными драйверами такого скачка стали затяжное ралли на глобальных финансовых рынках и стабильный рост стоимости нефинансовых активов (включая недвижимость и технологический сектор).
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