В ООН предупредили о катастрофических последствиях быстрого развития ИИ

ООН представила первый независимый международный доклад об искусственном интеллекте. Эксперты предупреждают, что стремительное развитие ИИ открывает огромные возможности, но одновременно создает серьезные риски для экономики, безопасности, прав человека и глобальной стабильности, сообщает Lada.kz.