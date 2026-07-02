«Кровавый водопад» Антарктиды выдал тайну возрастом 1,5 миллиона лет

Ученые впервые зафиксировали аномальное проседание ледника Тейлора в Антарктиде в момент выброса знаменитого Кровавого водопада. Случайное совпадение в работе датчиков помогло раскрыть физику этого процесса и пролить свет на выживание экосистем в экстремальных условиях, сообщает Lada.kz со ссылкой на Antarctic Science.