«Кровавый водопад» Антарктиды выдал тайну возрастом 1,5 миллиона лет

Ученые впервые зафиксировали аномальное проседание ледника Тейлора в Антарктиде в момент выброса знаменитого Кровавого водопада. Случайное совпадение в работе датчиков помогло раскрыть физику этого процесса и пролить свет на выживание экосистем в экстремальных условиях, сообщает Lada.kz со ссылкой на Antarctic Science.
Феномен Кровавого водопада в Антарктиде десятилетиями интриговал мировое научное сообщество. Однако детально описать механику выброса древней, богатой железом жидкости ученым удалось только сейчас. Как сообщает профильное издание Antarctic Science, исследователям помогла чистая случайность.
В сентябре 2018 года во время очередного извержения водопада на леднике Тейлора одновременно сработали сразу три независимые системы мониторинга: высокоточные GPS-приемники, непрерывно снимающие видеокамеры и датчики температуры. Питер Доран из Университета штата Луизиана вместе с командой коллег проанализировал этот уникальный массив данных и пришел к неожиданным выводам.
Собранная телеметрия показала, что подледные процессы буквально управляют движением гигантского ледового массива. В момент, когда багровая жидкость вырывается наружу, происходят следующие аномалии:
Резкая усадка: поверхность ледника Тейлора мгновенно опускается примерно на 15 миллиметров.
Замедление хода: скорость естественного движения ледового тела падает на 10%.
Авторы работы объясняют это циклическим изменением гидродинамического давления внутри ледника. Огромный резервуар с рассолом, запертый в ледяном плену, постепенно накапливает критическую массу и давление. Когда оно достигает пиковых значений, жидкость буквально разрывает лед изнутри, пробивая себе путь через сеть трещин. Как только давление сбрасывается, ледник оседает и на время замедляет свой ход.
Своим зловещим цветом Кровавый водопад обязан трехвалентному железу. Изначально прозрачная соленая вода мгновенно окисляется при контакте с кислородом на воздухе, превращаясь в поток «ржавчины».
Однако главная ценность этого места кроется внутри. Источником водопада служит изолированное подледное озеро, которое оказалось полностью отрезанным от внешнего мира около 1,5 миллиона года назад. В этой кромешной тьме, без доступа к солнечному свету и атмосферному воздуху, зародилась и развилась уникальная экосистема. Местные бактерии научились выживать в нечеловеческих условиях, получая необходимую для жизни энергию за счет расщепления соединений серы и железа.
Значимость этого открытия выходит далеко за рамки антарктических исследований. Обнаруженная механика и жизнеспособность древних микроорганизмов дают ученым ключ к поиску внеземной жизни.
Подобные подледные океаны и экстремальные гидродинамические условия — не редкость в Солнечной системе. Полученные данные станут базой для моделирования процессов на ледяных спутниках Юпитера и Сатурна (например, на Европе или Энцеладе), где астробиологи надеются обнаружить аналогичные формы жизни.
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