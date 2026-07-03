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02.07.2026, 19:25

Шаг в бездну: в США альпинистка пролетела 450 метров со склона вулкана и выжила

Новости Мира 0 925

В Калифорнии 31-летняя альпинистка чудом осталась жива, сорвавшись с 450-метровой высоты во время восхождения на спящий вулкан Шаста, сообщает Lada.kz со ссылкой на АВС.

Фото: U.S. Forest Service - Shasta-Trinity National Forest
Фото: U.S. Forest Service - Shasta-Trinity National Forest

Роковой штурм заснеженного гиганта

Инцидент произошел во время группового восхождения на знаменитую гору Шаста (высота — 4 317 метров), которая является частью системы Каскадных гор. Этот величественный пик — не просто гора, а спящий вулкан, последний раз извергавшийся в 1786 году. Для 31-летней американки этот подъем был одним из первых в жизни. На одном из крутых участков маршрута неопытная спортсменка не удержалась на склоне и сорвалась вниз, пролетев почти полкилометра по обледенелому заснеженному склону.

Спасательная операция вслепую

Экстремальные погодные условия едва не превратили инцидент в непоправимую трагедию. Из-за нулевой видимости и шквалистого ветра вызванный на место происшествия спасательный вертолет попросту не смог приземлиться в зоне крушения.

Тогда на поиски пострадавшей пешком выдвинулась наземная группа: профессиональные рейнджеры, гид-скалолаз из ее группы и еще один опытный альпинист, находившийся неподалеку. Рискуя собственными жизнями в условиях бури, они сумели оперативно обнаружить женщину в снежном плену и эвакуировать ее в госпиталь.

Диагноз, удививший врачей

Медицинский персонал, готовый к самому худшему исходу после падения пациента с высоты небоскреба, был поражен результатами комплексного обследования. Как сообщает телеканал ABC, плотный глубокий снег на склоне сработал как гигантская подушка безопасности, самортизировав страшный удар. Альпинистка «отделалась» лишь множественными ушибами, поверхностными синяками и переломом лодыжки. Врачи констатируют: женщина буквально родилась под счастливой звездой.

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