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03.07.2026, 15:37

Житель Красноярска в одних трусах выпал с 4-го этажа, но так и не долетел до земли

Новости Мира 0 882

В Красноярске мужчина чудом выжил после падения с высоты четвертого этажа. Пострадавшего, который был практически без одежды, спасли ветви растущего под окнами дерева, сообщает Lada.kz. 

Фото: КГКУ «Спасатель»/VK
Фото: КГКУ «Спасатель»/VK

Необычный полет на улице Королева

Курьезный и одновременно пугающий инцидент произошел в Кировском районе Красноярска. В службу спасения 112 поступил экстренный вызов от очевидцев, которые заметили на дереве возле одного из жилых домов человека. Прибывшие на место происшествия сотрудники КГКУ «Спасатель» обнаружили 38-летнего местного жителя, который висел на ветках на уровне нескольких метров над землей. Из одежды на мужчине были только трусы.

Ювелирная работа спасателей

Как выяснилось позже, красноярец выпал из окна квартиры, расположенной на четвертом этаже. Дерево сыграло роль своеобразной подушки безопасности, самортизировав удар, что, вероятнее всего, и спасло ему жизнь. Однако самостоятельно выбраться из ловушки пострадавший не мог.

Сотрудники поисково-спасательного отряда развернули трехколенную лестницу, аккуратно сняли мужчину с веток и спустили на землю.

Что с ним сейчас?

Несмотря на то, что дерево смягчило падение, мужчина все же получил различные травмы. Спасатели незамедлительно передали его дежурной бригаде скорой помощи. Сейчас медики оценивают его состояние и оказывают необходимую помощь.

В обстоятельствах этого «высотного» происшествия теперь предстоит разобраться правоохранительным органам. Полиция выясняет, было ли падение несчастным случаем, результатом неосторожности или к инциденту причастны третьи лица.

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