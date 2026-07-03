Фиолетовый «морской призрак»: необычный тюлень стал звездой соцсетей

фото: facebook

Сиреневая сенсация в Аньо-Нуэво

Пользователи социальных сетей активно строят конспирологические теории вокруг необычной находки в государственном парке Аньо-Нуэво (Калифорния). Настоящий переполох вызвал местный тюлень, чья шерсть окрасилась в насыщенный фиолетовый цвет. Как сообщает Daily Mail, первые снимки «гламурного» обитателя пляжа мгновенно стали вирусными. Комментаторы сразу же разделились на несколько лагерей: одни обвинили во всем токсичные выбросы и радиацию, другие предположили редчайшую генетическую мутацию, а третьи и вовсе заподозрили авторов кадров в использовании фотошопа.

Секрет калифорнийского «салона красоты»

Впрочем, реальность оказалась далека от экологических катастроф и мистики. Эксперты поспешили успокоить общественность, объяснив феномен естественными природными процессами. Дело в том, что поздней весной у северных морских слонов наступает период масштабной линьки. Животные проводят колоссальное количество времени на берегу, буквально врезаясь в густые заросли выброшенных штормом красных водорослей. Мощные природные пигменты, содержащиеся в этих растениях, намертво въедаются в отрастающую молодую шерсть, временно превращая ластоногих в звезд соцсетей.

«Такая неоновая окраска абсолютно безопасна для здоровья ластоногих. Это чисто внешний и временный эффект: пигмент водорослей сойдет сам по себе, как только шерсть окончательно обновится и подсохнет», — комментируют ветеринары.

Редкий кадр на фоне тысяч сородичей

Государственный заповедник Аньо-Нуэво ежегодно превращается в гигантский живой хаб — сюда для размножения, отдыха и смены шерсти одновременно приплывают свыше 10 тысяч северных морских слонов. Тем не менее, как отмечают специалисты, встретить среди этого многотысячного стада настолько ярко и равномерно окрашенную особь — колоссальная удача. Большинство тюленей пачкаются лишь частично, но этот конкретный экземпляр, судя по всему, выбрал для сна самое идеальное место среди водорослей, обеспечив себе полноценное «лавандовое окрашивание».