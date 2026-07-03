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03.07.2026, 18:31

Бабушкам и дедушкам хотят платить зарплату за воспитание внуков: в Госдуму внесут новый законопроект

Новости Мира 0 578

В России может появиться новая ежемесячная выплата для старшего поколения, взявшего на себя заботу о малышах. Бабушкам и дедушкам предлагают платить полноценную «зарплату» в размере регионального МРОТ за воспитание внуков до трех лет, сообщает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru.

Фото: depositphotos.com
Фото: depositphotos.com

Деньги за воспитание: суть инициативы

Соответствующий законопроект подготовил и планирует внести на рассмотрение в Государственную Думу председатель партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов. По информации агентства ТАСС, авторы документа предлагают узаконить так называемую «бабушкину зарплату».

Главная цель инициативы — поддержать семьи, в которых старшее поколение берет на себя функции няни, позволяя молодым родителям раньше выйти на работу и не терять квалификацию. Финансовую помощь предлагают зафиксировать на уровне минимального размера оплаты труда (МРОТ), установленного в конкретном регионе проживания семьи.

Кто сможет рассчитывать на «бабушкину зарплату»?

Законопроект четко разграничивает условия, при которых государство будет готово начислять выплаты старшим родственникам. Деньги одобрят, если соблюдены три ключевых правила:

  • Родственник (бабушка или дедушка) фактически осуществляет уход за ребенком в возрасте до трех лет.

  • Ни мать, ни отец официально не находятся в декретном отпуске по уходу за этим малышом.

  • Ребенок не устроен в ясли и не находится на полном государственном обеспечении.

Важный нюанс: Инициатива не просто расширяет стандартный декрет, а создает альтернативу — родители работают и платят налоги, а государство компенсирует старшему поколению их домашний труд.

Поддержка для безработных родителей

Помимо «бабушкиных окладов», законопроект Сергея Миронова содержит еще одно важное социальное новшество. Депутаты предлагают ввести аналогичную ежемесячную выплату в размере одного МРОТ для тех родителей, которые на момент рождения ребенка официально не имели работы.

Предполагается, что эти деньги безработные мамы или папы смогут получать также до достижения ребенком трех лет. По мнению авторов, это станет мощным стимулом для улучшения демографической ситуации и защитит наиболее уязвимые семьи от бедности.

Впереди законопроект ждет рассмотрение в профильных комитетах Госдумы, где эксперты оценят нагрузку на бюджет и реальные перспективы внедрения новой выплаты.

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