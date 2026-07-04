18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
472.03
540.29
6.11
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2026 LADA.KZ
03.07.2026, 20:28

Тюрьма как спасение: беглый преступник сдался полиции из-за 41-градусной жары

Новости Мира 0 616

Аномальная европейская жара заставила беглого преступника добровольно отказаться от свободы ради прохлады тюремной камеры, сообщает Lada.kz со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

Фото: giport.ru
Фото: giport.ru

Неожиданное признание

Курьезный, но в то же время показательный случай произошел в чешском городе Усти-над-Лабем. К дежурному сотруднику местной полиции обратился мужчина с крайне необычной просьбой. Прохожий открыто заявил, что находится в розыске после побега из исправительного учреждения в Германии, и потребовал немедленно арестовать его.

Поначалу полицейский не воспринял слова незнакомца всерьез, посчитав это странной шуткой. Однако, оценив серьезность настроя мужчины, все же вызвал подкрепление. Поднятые по тревоге силовики провели оперативную проверку по международным базам данных. Информация полностью подтвердилась: «доброволец» действительно числился в официальном розыске за немецкими правоохранительными органами.

300-летний рекорд как аргумент

Причиной такого внезапного раскаяния, по версии чешских стражей порядка, стали экстремальные погодные условия. В эти дни Центральная Европа переживает беспрецедентную климатическую аномалию. Столбики термометров в Чехии преодолели рекордную отметку в +41 °C — подобных температурных показателей в регионе не фиксировали последние три столетия.

Примечание: Очевидно, жизнь на нелегальном положении без доступа к кондиционеру и запасам прохладной воды в условиях 41-градусного пекла показалась беглецу куда более суровым наказанием, чем стандартное пребывание в немецкой тюрьме.

На данный момент нарушитель задержан и находится под стражей в комфортных условиях полицейского участка. В ближайшее время решится вопрос о его экстрадиции обратно в Германию, где ему предстоит не только досидеть положенный срок, но и, вероятно, ответить за сам факт побега.

1
0
0
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

Иностранцы начали бойкотировать главный курорт КазахстанаНовости Казахстана
11.06.2026, 11:41 0
В Казахстане вводят новое жесткое правило для выезда за границуНовости Казахстана
18.06.2026, 07:19 0
«Проверка по адресу»: в Казахстане акиматы начнут обход квартир с 12 июляНовости Казахстана
29.06.2026, 08:36 0
Абсурд на заправках: почему казахстанцы без автомобилей обязаны оплачивать бензин для чужих машин?Новости Казахстана
30.06.2026, 09:30 0
Имеют ли право казахстанцы установить камеру над своей дверью в подъезде без согласия соседейНовости Казахстана
21.06.2026, 17:25 0

Последние комментарии

< >
В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь