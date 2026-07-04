Тюрьма как спасение: беглый преступник сдался полиции из-за 41-градусной жары

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Неожиданное признание

Курьезный, но в то же время показательный случай произошел в чешском городе Усти-над-Лабем. К дежурному сотруднику местной полиции обратился мужчина с крайне необычной просьбой. Прохожий открыто заявил, что находится в розыске после побега из исправительного учреждения в Германии, и потребовал немедленно арестовать его.

Поначалу полицейский не воспринял слова незнакомца всерьез, посчитав это странной шуткой. Однако, оценив серьезность настроя мужчины, все же вызвал подкрепление. Поднятые по тревоге силовики провели оперативную проверку по международным базам данных. Информация полностью подтвердилась: «доброволец» действительно числился в официальном розыске за немецкими правоохранительными органами.

300-летний рекорд как аргумент

Причиной такого внезапного раскаяния, по версии чешских стражей порядка, стали экстремальные погодные условия. В эти дни Центральная Европа переживает беспрецедентную климатическую аномалию. Столбики термометров в Чехии преодолели рекордную отметку в +41 °C — подобных температурных показателей в регионе не фиксировали последние три столетия.

Примечание: Очевидно, жизнь на нелегальном положении без доступа к кондиционеру и запасам прохладной воды в условиях 41-градусного пекла показалась беглецу куда более суровым наказанием, чем стандартное пребывание в немецкой тюрьме.

На данный момент нарушитель задержан и находится под стражей в комфортных условиях полицейского участка. В ближайшее время решится вопрос о его экстрадиции обратно в Германию, где ему предстоит не только досидеть положенный срок, но и, вероятно, ответить за сам факт побега.